Тривожна ніч: над Україною кружляють дрони РФ

Дрон

У ніч проти 17 вересня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

Полтавщина: БпЛА - на Миргород.

Донеччина: дрони - в бік Покровського/Краматорського районів.

Черкащина: БпЛА - курсом на Чигирин, Камʼянку.

Чернігівщина:БпЛА - курсом на Батурин.

Сумщина: БпЛА - повз Лебедин.

Кіровоградщина: БпЛА - на Кропивницький.

Моніторингові канали повідомили про вибухи у Смілій та Кропивницькому.

Близько 45 БПЛА перебувають в повітряному просторі України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, які сигнали хотів подати кремлівський диктатор Володимир Путін, атакувавши Польщу дронами. Так, російський очільник випробовує НАТО.

«Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це», — каже Зеленський.

Також Путін хоче продемонструвати, що не слід віддавати Україні ППО, тому що вона потрібна самим європейцям.