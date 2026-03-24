"Це абсолютне збочення": Зеленський відреагував на російську масовану атаку

Володимир Зеленський

Росія протягом усієї доби 24 березня, від ночі до вечора, здійснювала масовані удари по Україні, застосовуючи переважно ударні безпілотники типу «Шахед». Вночі атака супроводжувалася також ракетними ударами, після чого протягом дня фіксувалися нові хвилі дронів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, лише впродовж дня ворог застосував понад 550 безпілотників різних типів, значна частина з яких — «Шахеди». Загалом українські сили ППО змогли збити понад 500 повітряних цілей.

Водночас попри роботу ППО, зафіксовано влучання у низці регіонів, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Наслідки атаки РФ 24 березня

Є загиблі. Станом на вечір 24 березня відомо про понад 40 постраждалих, серед них — п’ятеро дітей. Усім пораненим надається медична допомога.

«На жаль, є влучання — у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, на Рівненщині, в Харківській області, на Дніпропетровщині. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Станом на зараз відомо про понад 40 постраждалих, і серед них — п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога», — висловив співчуття родинам загиблих Зеленський.

Окремо він наголосив, що однією з ключових цілей ворога залишається енергетична інфраструктура. Також під ударами опинилися цивільні об’єкти та історичні будівлі.

Удари по історичних центрах і медзакладах

У Львові пошкоджено історичний центр міста та зафіксовано пожежу в будівлі церкви Святого Андрія, яка має історію від початку XVII століття. В Івано-Франківську пошкоджено пологовий будинок.

«Іранські „Шахеди“, модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові — це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок», — заявив він.

Президент також наголосив, що такі удари свідчать про відсутність наміру завершувати війну.

«Масштаб цієї атаки чітко показує: Росія не має наміру закінчувати війну. Без сильного тиску та відчутних втрат у Москві не з’явиться бажання рухатися до миру», — зазначив Зеленський.