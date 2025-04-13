“Це абсолютне зло”: Сибіга прокоментував удар РФ по Сумах у Вербну неділю

Наслідки атаки РФ на Суми / © ДСНС України

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Уранці, в одне з найбільших християнських свят — Вербну неділю, коли українці йшли до храмів, російські війська здійснили ракетну атаку по житловому району Сум.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, внаслідок удару загинули та були поранені цивільні люди.

«Така атака у велике християнське свято є абсолютним злом«, — наголосив Сибіга.

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МЗС України вже передає докази атаки міжнародним партнерам, а також закликає усі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати на злочин.

Крім того, Сибіга нагадав, що ще 11 березня Україна безумовно погодилась на повне припинення вогню, запропоноване США, однак Росія вже другий місяць поспіль ігнорує цю ініціативу, натомість посилюючи терор.

Нагадаємо, унаслідок чергової ракетної атаки РФ відомо про 21 загиблого, 83 поранених, з них 7 - діти.