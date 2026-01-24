"Це безпрецедентний випадок": РФ вперше за тривалий час вдарила ракетами Х-22

Лише 12 з 400 ракет було знищено: Ігнат про запуск по Києву Х-22

Під час удару вночі 24 січня російська армія вперше за тривалий час застосувала по Києву ракети Х-22.

Про що свідчить цей випадок, пояснив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Київ 24».

«Залучено, власне, такі вже не типові ракети, скажемо. Не було таких ракет, як Х-22 у зведеннях доволі вже давно. Особливість цієї атаки саме застосуванні саме цих ракет», — сказав Ігнат.

Він зауважив, що останнім часом для масованих ударів РФ «традиційно» використовує велику кількість «Шахедів», ракети Х-101 і «Калібри».

А ракети Х-22 — це корабельні ракети, які фактично використовувались проти авіаносних груп, це їхнє основне призначення. За словами Ігната, ці ракети можуть нести різний заряд, зокрема й ядерний. Х-22 — це важкі ракети з бойовою масою до 950 кг

«Таким чином, противник застосував по Києву сьогодні 12 таких ракет із літаків стратегічної авіації. Напередодні була інформація про те, що противник перебазував стратегічні бомбардувальники Ту-22-м3, з Далеко Сходу ближче до України. І сьогодні 12 таких ракет полетіло по столиці України. Це безпроцентентний взагалі випадок», — каже Ігнат.

Він нагадав, що саме ракетою Х-22 РФ «знесла» цілий під’їзд у Дніпрі у січні 2023 року. Тоді загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей.

«Відтоді противник ці ракети став менше застосовувати по території саме України материкової, і більше зосередився на ударах ними по півдню, тобто і нафтові платформи, і в районі острова Зміїний», — каже представник Повітряних сил.

Загалом РФ застосувала проти України понад 400 ракет Х-22/Х-32, з яких раніше було збито лише три; під час цієї атаки сили ППО знищили ще дев’ять. Тобто наразі 12 ракет із тих 400 було знищено, зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що загалом цієї ночі всього на Україну летіли 396 засобів повітряного нападу. Зокрема, для атаки на Київ РФ використала літаки стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32. Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну атаку.