Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років: нові правила викликали бурхливі дискусії серед українців

Рішення Кабміну про перетин кордону чоловіками 18–22 років викликало бурхливу реакцію в суспільстві / © ТСН

Реклама

Рішення Кабінету міністрів про дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років викликало бурхливу реакцію серед українців.

Політики, військові та громадські діячі висловлюють різні, часто протилежні думки щодо цього нововведення.

Одні вважають його позитивним кроком, який дасть молоді можливості для розвитку, інші ж критикують уряд, заявляючи, що це може негативно вплинути на обороноздатність країни.

Реклама

Як відреагували українці на рішення Кабміну — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Неоднозначне рішення

Скандальна нардепка Мар’яна Безугла вважає рішення про дозвіл виїжджати з України чоловікам до 22 років неоднозначним.

На своїй сторінці у Facebook вона зазначає, що з одного боку, батьки вивозять своїх синів на навчання до іноземних вишів, тому є загроза, що діти виїжджатимуть ще «масовіше».

«Але є ще одне: досі незрозуміло, яку політику ми впроваджуємо», — зауважила народна обраниця.

Реклама

За словами Безуглої, з іншого боку, майбутнє країни залежить від Сил оборони, у складі яких можуть залишитися лише люди передпенсійного віку.

Нардепка Мар’яна Безугла

«Мобілізувати треба було одразу від 18, і зараз ми б об’єктивно, в силу природних процесів, мали зовсім іншу армію. Через це та низку інших рішень було занижено темп війни, і це триває й надалі», — зазначила нардепка.

На думку Безуглої, без радикальних дій і реформ Україна може залишитися «у замкненому колі згасання і вигравання часу для світу».

«Без пришвидшення темпу, без масової „молодої“ реформи війська та без нових сміливих і продуманих контрнаступальних операцій ми залишимося у замкненому колі згасання і вигравання часу для світу, а особливо для Європи, щоб вони підготувалися, поки буферну Україну росія продовжуватиме „жувати“, — додала Безугла.

Реклама

Військові розкритикували рішення уряду

Командир батальйону «Дніпро 1» Юрій Береза жорстко висловився про нововведення. Військовий вважає, що розмови про виїзд чоловіків за кордон є недоречними для країни, яка воює.

Береза переконаний, що для перемоги Україні потрібна повна мобілізація, включно з жінками.

Він вважає, що всі молоді люди повинні пройти навчання, навіть якщо вони не будуть на передовій. За його словами, це необхідно для того, щоб «об’єднати всі внутрішні сили» і зберегти державу.

«У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході, на півночі та на півдні, де не ведуться бойові дії. У нас досить багато учбових частин. Нам треба повернути для того, щоб перемогти в цій війні, щоб відстояти незалежність, щоб залишитися нацією з державою, а не нацією-вигнанцем, треба об’єднати всі внутрішні сили», — розповів військовий в ефірі телеканалу «Київ24».

Реклама

Водночас письменник і військовий Дмитро Вовнянко вважає рішення уряду «піаром» влади та спробою «позбутися вибухового елементу», а саме — молоді.

«Я вважаю, що станеться у зелених грандіозний облом. Скориставшись їхнім рішенням про виїзд осіб до 22 років, виїде чимало молоді, передусім тієї, яка могла б стати активом „Слуг народу“ на виборах. Виїдуть ті, кому „какая разніца“. Для кого різниця існує — ті залишаться. Або виїдуть, здобудуть освіту й навички — і повернуться», — зазначив Дмитро.

Водночас військовий Микола Ворошнов запевняє, що українську армію потрібно «омолоджувати».

Він рішуче виступає проти того, щоб 50-річні чоловіки утримували позиції, поки молоді 21-річні хлопці працюють за кордоном. На його думку, мобілізаційний вік треба знизити до 20 років.

Реклама

На противагу цьому військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним «Осман» припустив, що могло вплинути на таке рішення Кабміну.

Осман зазначає, що є два варіанти, чому дозволили виїзд чоловікам до 22-х років включно:

перший — війна триватиме ще 2–3 роки;

другий — максимальний поріг, до якого в перспективі збираються знизити призовний вік — 23 роки.

«Добровольці підуть воювати незалежно від дозволів на виїзд», — написав військовий у Telegram.

Реакція українців у соцмережах

Блогер та активіст Сергій Стерненко також засудив рішення уряду про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 років.

Реклама

Він звинуватив владу в підготовці до виборів замість того, щоб готуватися до тривалої війни з Росією.

«Це більше схоже на підготовку до виборів, аніж на рішення держави, яка готова до тривалої війни. Росія нікуди не подінеться сама собою. Не відчепиться від нас просто так. Ігнорувати реальність — смертельно небезпечно», — написав Стерненко в Telegram.

На противагу Стерненку громадський діяч і співавтор YouTube-каналу «Останній капіталіст» Валентин Краснопьоров позитивно оцінює рішення про виїзд чоловіків до 22 років.

На його думку, масового виїзду не буде, оскільки більшість, хто хотів виїхати, зробили це раніше, коли сподівалися на швидке закінчення війни.

Реклама

«Загалом рішення мною визначається як позитивне, ніж ні… Зради не бачу. Рішення потенційно непогане», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас громадська діячка та волонтерка Дана Ярова наголошує, що постанова Кабміну не розв’яже проблему щодо збільшення виїзду молоді за кордон. Вона зазначає, що молодим українцям потрібна країна, де справедливість є непорушною.

«Поки влада пише нові скрижалі постанов, молодь пакує валізи. Їм не потрібні гучні гасла. Їм потрібна країна, де якщо написано справедливість, то це не продається і не відміняється завтра одним дзвінком. Без цього жодна постанова не втримає майбутнє України вдома», — написала волонтерка на своїй сторінці у Facebook.

В Україні створили петицію про дозвіл виїзду чоловікам 18–24 років за кордон

На сайті Кабміну 27 серпня з’явилася електронна петиція до прем’єр-міністерки України та членів Кабміну щодо дозволу на виїзд за кордон чоловікам 18–24 років включно та від 50–55 років.

Реклама

Її створила Юлія Сімкіна.

«У зв’язку з нещодавньою заявою президента України стосовно виїзду за кордон чоловіків у віці 18–22 роки, публікації законопроєкту №13685 та постанови Кабміну прошу розглянути можливість дозволу виїзду за кордон для усіх чоловіків у віці 18–24 (24 включно)», — йдеться у тексті петиції.

Петиція про дозвіл виїзду чоловікам 18-24 років за кордон / скриншот

Авторка зазначає, що питання крайнього віку наразі «стоїть доволі гостро». Юлія зазначає, що хлопець 23–24 років має той самий статус на рівні законодавства, що й хлопець 18–22-х.

«Ця ініціатива може бути контроверсійною в суспільстві через те, що хлопцям, яким зараз 23–24 роки, на момент повномасштабного вторгнення було 20–21 і вони не мали можливості зустрітися з сім’ями за кордоном від 2022 року», — зазначила авторка.

Реклама

Також у тексті петиції йдеться про прохання розглянути можливість виїзду для чоловіків з відстрочкою незалежно від віку.

«Зараз не мають можливості виїзду, наприклад, вчителі, які не підлягають мобілізації, але порівняно з заброньованими працівниками не мають можливості виїзду за кордон у відпустку, та чоловіки від 50–55, адже вони є найменш боєздатними і зазвичай доєднуються до ЗСУ за власною ініціативою», — зазначила Юлія.

На момент публікації статті петиція набрала понад дві тисячі підписів із 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, 26 серпня Кабмін оновив правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Реклама

Згідно з постановою, ця категорія осіб може безперешкодно виїжджати за кордон за наявності відповідних документів.

Відповідний документ з’явився на сайті Кабміну 27 серпня, а нові правила перетину кордону запрацюють від 28 серпня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.