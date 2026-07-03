Українців попереджають про грози та град / © ТСН

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У п’ятницю, 3 липня, тривала аномальна спека в Україні почне стрімко відступати, проте рух холодного атмосферного фронту супроводжуватиметься сильними грозовими зливами, градом та небезпечними поривами вітру.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у п’ятницю, 3 липня, погода в Україні зазнає суттєвих змін через вплив холодного атмосферного фронту, який принесе короткочасні дощі та грози майже в усі регіони країни. Сухою та сонячною синоптична ситуація залишиться лише на сході.

Через значні температурні контрасти та попередню сильну спеку, грозові хмари можуть супроводжуватися шквальним вітром, тому водіям радять заздалегідь подбати про безпечне місце для паркування автомобілів. Також зважити на зміну погодних умов варто метеозалежним людям, які можуть відчути погіршення самопочуття.

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Разом із атмосферним фронтом прийде і довгоочікуване послаблення спеки. У західних областях, а також на Київщині, Житомирщині та Вінниччині стовпчики термометрів опустяться до комфортних +24…+29 градусів тепла. Водночас на решті території України все ще пануватиме спекотна повітряна маса, і вдень повітря прогріється до +30…+34 градусів вище нуля.

Як зазначає керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, на зміну тривалій спеці в Україні прийде відчутне похолодання, однак це буде небезпечно. За словами синоптика, уже 3 липня через центральні регіони пройде потужний атмосферний фронт. Його рух спровокує різке зіткнення двох протилежних повітряних потоків — розпеченого африканського тепла та прохолодних, нестабільних мас із Північного моря.

«От саме це стане каталізатором для розвитку грозових дощів, місцями значних, шквалів 17–22 м/с, в окремих районах можливий град», — попереджає метеоролог.

Як зазначає Постригань, раніше фахівці часто описували подібні процеси як різку зміну синоптичної ситуації, що передбачає стрімке падіння температури повітря на 10 градусів і більше протягом доби. Саме таке відчутне та швидке похолодання очікується вже цієї п’ятниці. Нестабільні погодні умови, які хоч і залишатимуться відносно теплими, принесуть із собою зливи, блискавки, шквали та місцями град. Така ситуація змушує бути максимально пильними, тому під час негоди вкрай важливо суворо дотримуватися правил безпеки.

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За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні 3 липня буде хмарно із проясненнями.

В більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, місцями значні, дощі із грозами. В окремих районах випаде град та будуть шквали 15-20 м/с. На решті території синоптики опадів не передбачають.

Вітер дутиме північно-західний, на сході країни східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +34 градусів вище нуля.

На Київщині температура повітря становитиме +25…+30 градусів тепла. В західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла.

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Погода в Україні 3 липня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають українців про небезпеку через різке погіршення погодних умов у п’ятницю, 3 липня. Країну охоплять грозові зливи, шквали та град, у зв’язку з чим запроваджено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Негода розпочнеться вже найближчої ночі у західних регіонах. Мешканцям Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей слід готуватися до потужних заливних дощів та гроз.

У денні години грозовий фронт переміститься на решту території країни. Під ударом стихії опиняться північні та більшість центральних областей, а також Одеська і Миколаївська південні регіони. У цих частинах країни прогнозують шквалистий вітер зі швидкістю 15–20 метрів за секунду та локальний град. Особливо сильні зливи вдень очікуються на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та в Одеській області.

Фахівці попереджають, що такі складні метеоумови можуть спричинити серйозні збої в роботі комунальних служб, енергетичного сектору та будівельних підприємств, а також суттєво ускладнити рух автотранспорту на дорогах.

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Синоптики попереджають по небезпечні метеорологічні явища 3 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, де в Україні пройдуть грози, буревії та можливі паводки.

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