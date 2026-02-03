ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1069
2 хв

«Це була пропозиція саме Америки»: Зеленський звернувся до Трампа

Зеленський очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки через російські удари і нагадав, що Путін порушив обіцянку, яку особисто дав Трампові.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський очікує реакції від США та особисто Дональда Трампа через порушення Росією енергетичного перемир’я і сьогоднішній масований повітряний удар.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозвернені увечері, 3 лютого.

«Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів», — нагадав Зеленський.

Він наголостив, що Росія на прохання Трампа відповіла рекордним ударом балістики. А енергетчне перемир’я протривало неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили.

«Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?», — риторично запитує глава держави.

Зеленський нагадав, що РФ обманювала і перед повномасштабним вторгненням.

«Вони брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз — навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою — знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу», — підсумував він.

Зауважимо, що днями Дональд Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України.

Раніше Володимир Зеленський анонсував зміни в переговорах з РФ після масованого удару по Україні.

Нагадаємо, що цієї ночі РФ завдала наймасштабнішого від початку 2026 року удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого постраждали об’єкти генерації та розподілу електроенергії у восьми областях, а тисячі споживачів залишилися без світла.

1069
