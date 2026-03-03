«Це чисте божевілля»: Зеленський різко відповів на сценарій виведення військ із Донбасу

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський окреслив чітку позицію щодо можливих домовленостей довкола Донбасу. Він наголосив, що питання територіальної цілісності не може бути предметом торгу.

Про це український лідер розповів в інтерв’ю Corriere Della Sera.

Позиція України щодо Донбасу

За його словами, у міжнародних дискусіях лунають різні підходи: американська сторона розглядає варіант обміну територіями, тоді як Росія наполягає на повному виведенні українських військ. Однак для України такий сценарій є неприйнятним.

«Обмін не в наших інтересах, і Москві потрібно багато сил, щоб контролювати райони, які ми залишатимемо: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас забрали. Чому ми повинні обмінювати свою територію на щось інше, що є частиною нашої батьківщини?», — наголосив він.

Президент повідомив, що переговорний процес наразі стосується виключно Донбасу — території близько 5800 квадратних кілометрів. Він визнав, що погодився на дипломатичний шлях і прийняв пропозицію США щодо заморожування лінії фронту, попри суперечливе ставлення до цього рішення всередині країни.

«Росіяни, однак, відмовилися і хочуть нашого повного виведення військ з Донбасу. Тоді американці запропонували демілітаризовані зони та вільні економічні зони по обидва боки фронту. Я сказав, що це має стосуватися обох сторін, але росіяни відповіли, що це має бути лише на нашому боці. Це чисте божевілля», — запевняє глава держави.

Президент також наголосив, що не має наміру залишати Донбас і людей, які там проживають.

«Чому я маю це робити? Тому що Путін нав’язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю. Крім того, наші найкращі оборонні опорні пункти знаходяться тут; якщо ми виведемо війська, росіяни матимуть повну свободу дій у напрямку центру країни», —

Таким чином, позиція президента залишається незмінною: мир — так, але не ціною українських територій і безпеки.

Раніше інтерв’ю AFP Володимир Зеленський заявив, що Україна не програє війну, але платить за опір дуже високу ціну. Він відкинув пропозицію США про демілітаризовану зону на Донбасі, підкресливши, що без гарантій безпеки та суверенітету компроміси неприйнятні. Хоча Україна поки не може повернути всі окуповані території, ЗСУ досягають успіхів на фронті.