«Це гарантує, що війна триватиме»: чим загрожує Україні ослаблення підтримки США

Чи зможе воювати Україна без допомоги США / © Getty Images

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Перебої в американській підтримці поставили перед Києвом жорстке питання: чи здатна Україна продовжувати боротьбу з РФ без допомоги США? Відносини між країнами наразі загострюються, а президент США ухвалює рішення, які критикує світ. Україна має багато шансів втратити ключову підтримку.

Про це пише The Hill.

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Чи зможе воювати Україна без допомоги США

Українсько-американські відносини переживають чергове випробування через загострення дипломатичного протистояння між Києвом та Вашингтоном. Президент Володимир Зеленський різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її у штучному обмеженні доступу до Starlink, а також у збоях із наданням розвідданих про заплановані російські удари.

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Водночас США поки продовжують постачати озброєння до Європи. Ситуація довкола обмеження військової супутникової системи Starshield, функціонал якої згодом відновили майже повністю, оповита невизначеністю. Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, вказівка урізати можливості системи надійшла з Білого дому, а керівництво Пентагону отримало вимогу щодо уповільнення сервісу.

Проте Трамп відкидає ці закиди. На думку професора політології Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Браніслава Сланчева, цей інцидент показав глибокий розкол між партнерами, який створює загрозу для України та фактично гарантує затягування війни. На думку експерта, відповідальним за збої в роботі Starlink та Starshield є саме Пентагон.

За словами Сланчева, такі кроки лише заохочують Кремль наполягати на своїх вимогах, зокрема щодо масштабних територіальних поступок. Путін переконаний, що Трамп на його боці.

«По суті, це гарантує, що війна триватиме. Україна не програє війну через обмежений доступ до системи Starshield, але це значно, значно ускладнює для неї завдання — позбавити Росію можливості завдавати їй шкоди», — каже Браніслав Сланчев.

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Рішення Трампа скасувати санкції проти експорту російської нафти призвело до додаткового напруження. Дозвіл російському дизелю вийти на американський та світовий ринки став важливою фінансовою підживкою для Москви в момент, коли її армія відчуває труднощі з просуванням на фронті.

У Білому домі це рішення пояснюють прагненням збити високі ціни на пальне всередині США перед виборами до Конгресу, але аналітики піддають сумніву ефективність таких заходів і нагадують, що ціни зросли після початку війни між США та Іраном, а не внаслідок атак України на російські НПЗ.

У відповідь на публічний осуд угоди з боку Володимира Зеленського, який назвав цей крок зрадою, Трамп висловив погрозу припинити обмін розвідданими, почав висловлюватися, що українцям варто було б змінити президента, а також переклав на Зеленського відповідальність за зростання цін на дизель у США.

Хоча Вашингтон офіційно заперечує припинення передачі розвідданих, збої у роботі Starlink збіглися в часі з двома балістичними ударами РФ по Києву, про які українські військові не отримали традиційного попередження від США.

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Володимир Зеленський назвав штучне сповільнення Starlink великою помилкою та застеріг, що зволікання з відновленням повноцінного зв’язку коштуватиме українцям життів. Він додав, що США опинилися не на тому боці історії.

Своєю чергою, Ілон Маск переклав усю відповідальність за обмеження на американські сили. У вересні 2022 року Маск уже вимикав супутниковий інтернет під час контрнаступу ЗСУ, що спричинило зв’язковий «блекаут» для українських підрозділів.

Градус протистояння підвищився після того, як Україна завдала чергового удару по російському НПЗ. Раніше Київ утримувався від атак на енергетичну інфраструктуру РФ на прохання Трампа, однак Москва не брала на себе жодних зобов’язань і продовжила нищити енергетику України напередодні зими.

США: останні новини

Нагадаємо, 16 жовтня у Палаті представників США представили двопартійний законопроєкт Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act, ініційований демократом Грегорі Міксом та підтриманий республіканцем Доном Бейконом. Документ спрямований на блокування домовленостей адміністрації Дональда Трампа щодо закупівлі та імпорту російського дизельного пального, а також на посилення санкційного тиску на енергетичний сектор РФ.

Законопроєкт передбачає заборону для Американської корпорації фінансування міжнародного розвитку інвестувати в російську енергетику, анулювання та подальшу заборону генеральних ліцензій Мінфіну США, а також запровадження обов’язкових санкцій проти нафтогазового сектору РФ.

На думку авторів ініціативи, такі закупівлі не знизять витрати американців, але забезпечать Кремль додатковими доходами для продовження війни проти України.

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