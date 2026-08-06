"Це якраз найкраща зброя": Федоров пояснив, як зупинити російські ракетні удари

Михайло Федоров

Реклама

Росіяни мають усвідомити, що у відповідь на удари по Україні вся ворожа пускова команда буде знищена за кілька хвилин завдяки новітній вітчизняній розробці.

Про успішне випробування української балістичної ракети колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів під час ефіру з Сергієм Стерненком.

Реклама

Михайло Федоров зазначив, що проєкт доволі довго розвивався, проте стикався з різними перешкодами.

Реклама

«І тут в день мого звільнення ми якраз протестували один державний проєкт, який там 10 років до цього розвивався, але не міг дійти до результату нормального. То неправильне технічне завдання, то не було команди, і ще багато різних проблем. Ми протестували власну балістичну ракету», — розповів колишній очільник відомства.

Михайло Федоров підтвердив успіх випробувань у межах відповідальності Міноборони. Він зазначив, що ракета чітко вразила ціль практично без відхилень від курсу. Говорячи про наступні етапи, ексміністр наголосив на необхідності завершити випробування.

«Тому зараз потрібно закінчити цю вправу. Дотестувати все, що потрібно і почати бойове використання. І це якраз найкраща зброя — бити відразу по пусковим своєю балістичною ракетою. І росіяни повинні розуміти, що через кілька хвилин після запуску вся команда, яка запускає ракету, повинна загинути від нашої балістичної ракети», — підкреслив він.

Він додав, що варто завдавати ударів по пускових установках за допомогою власних балістичних ракет.

Реклама

Українська балістика — останні новини

Нагадаємо, після заяви президента України Володимира Зеленського про необхідність знищення російських пускових установок для зменшення ракетних ударів, радник президента Сергій Бескрестнов пояснив складнощі виконання цього завдання.

Раніше ми писали, що українська компанія Fire Point готує перше випробування системи Freya з перехопленням балістичної ракети, яке планують провести влітку 2027 року.

До слова, виробник дронів і ракет Fire Point залучив понад десять європейських компаній до створення протиракетної системи Freyja. Як повідомила СЕО компанії Ірина Терех, іноземні партнери вже почали передавати радари, системи наведення та інші необхідні компоненти для їхнього об’єднання в єдиний комплекс.

Новини партнерів