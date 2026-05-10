"Це катастрофа": у Мінсоцполітики відповіли, скільки людей проживає на підконтрольних Україні територіях

На підконтрольній уряду України території наразі проживає від 22 до 25 мільйонів осіб. Такі оцінки озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Про це повідомляє LB Live.

«Я вважаю, що менше (осіб проживає на підконтрольній території — ред.). Це катастрофа. 22-25 млн», — йдеться у повідомленні.

Водночас директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова наводить вищі дані — близько 29 мільйонів осіб, тоді як торік показник становив приблизно 30 мільйонів.

За її словами, скорочення населення України пов’язане переважно не з новою хвилею міграції за кордон, а зі смертністю та загальною демографічною кризою.

Раніше демографиня попередила про нову хвилю міграції українців — після скасування воєнного стану. Йдеться про ситуацію, коли жінки з дітьми вже виїхали за кордон, а згодом до них можуть приєднатися чоловіки. Станом на лютий 2026 року в країнах ЄС перебуває близько 4,4 млн українців, і ця кількість зростає. За оцінками експертки, повернення українців додому залишається обмеженим — повернулися менше мільйона осіб.

Нагадаємо, демограф спрогнозував, що після завершення війни до України повернеться приблизно 40–50% українців, які нині перебувають за кордоном. Додається, що це буде найкращий сценарій за умов стабільного миру. Головними чинниками повернення називають безпеку, житло та роботу. Водночас що довше триває війна, то менше людей планують їхати додому.

