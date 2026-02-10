«Це ляпас»: чому Генштаб розпускає Інтернаціональний легіон і що кажуть іноземні добровольці

Реклама

В Україні триває гучна історія з розформуванням Інтернаціонального Легіону, яка розпочалася наприкінці 2025 року.

Зараз на розголом іноземних добровольців звернуло увагу французьке видання Le Monde.

У виданні зазначають, що Генеральний штаб ЗСУ запрошує легіонерів приєднатися до штурмових полків, які виконують найнебезпечніші місії регулярної армії. Це рішення було зустрінуто з нерозумінням іноземними бійцями в цьому легіоні, який був створений лише через кілька днів після російського вторгнення 2022 року.

«Я більше не можу терпіти казарми, мені потрібно відпочити», — пояснює цвисокий, кремезний, татуйований чоловік із передбачувано військовим псевдонімом «Вікінг». Це Бйорн Каллсой — данець з Фарерських островів — «наймирнішого місця у світі: тут навіть немає армії».

Він вступив до Міжнародного легіону територіальної оборони України у 2023 році, «спустошений російськими воєнними злочинами», скоєними в Україні.

Як і кілька сотень інших іноземців, що воюють у лавах Легіону, «Вікінг» зараз дезорієнтований. Генеральний штаб дуже стримано оголосив 31 грудня 2025 року про розпуск Міжнародного легіону, створеного 27 лютого 2022 року за наказом президента України Володимира Зеленського для відбиття російського вторгнення. 2-й батальйон Легіону, до якого належить «Вікінг», оскаржив це рішення та отримав відстрочку до 15 лютого. Але його членів вже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

Що послужило причиною розформування: інсайдерська інформація Le Monde

Даних про кількість іноземців, які вступили до Міжнародного легіону з моменту його створення, поки що не оприлюднено. Кілька тисяч підписали трирічний контракт, але їхня кількість так і не досягла 20 000, на які сподівався український Генеральний штаб у 2022 році. Для порівняння, під час Громадянської війни в Іспанії (1936-1939) в Міжнародних бригадах служило від 32 000 до 35 000 добровольців.

У Збройних силах України іноземці отримують таку ж зарплату, як і українські солдати, але на відміну від останніх, вони мають право розірвати контракт після шести місяців служби.

З 2022 року в Міжнародному легіоні спостерігається значна плинність іноземних добровольців. На початку російського вторгнення домінували американці, французи, британці, італійці, білоруси та грузини, тоді як сьогодні найбільший контингент складають південноамериканці, зокрема колумбійці.

За інформацією видання, у 2025 році Міжнародний легіон складався з чотирьох батальйонів, теоретично чисельністю від 400 до 600 осіб.

Існує ще один міжнародний легіон, пов’язаний з українською військовою розвідкою (ГУР), який переважно вербує іноземців з попереднім військовим досвідом. Однак його не розформовано.

Згідно з кількома джерелами Le Monde в 1-му та 3-му батальйонах, їхні ряди до 2025 року значно скоротилися через великі бойові втрати та, перш за все, дезертирство. Приблизно сто легіонерів, що залишилися в цих двох батальйонах, приєдналися до 475-го штурмового полку 92-ї бригади або інших підрозділів, починаючи з листопада 2025 року, залежно від своїх можливостей та, зокрема, особистих зв’язків та уподобань. Однак 2-му батальйону вдалося зберегти 70% свого особового складу, звідси його небажання переводитися до іншого підрозділу.

«Це був шок». Що кажуть бійці Легіону про реорганізацію

«Вікінг» та його побратими дізналися про своє переведення раптово 1 листопада 2025 року, за два місяці до оприлюднення спільного рішення головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони.

«Це був шок. Нам сказали: „Збирайте валізи та вирушайте до Кривого Рогу того ж дня“. Відтоді ми тужимо тут, набиті в казармі, де вже тиждень немає води, інтернету. Немає ні тренувань, ні навчань. Всі деморалізовані, багато товаришів поїхали», — продовжує «Вікінг», чиє виснажене обличчя, застиглий погляд і повільні рухи видають фізичне та психічне виснаження.

«Розпуск Міжнародного легіону — це неймовірна трата ресурсів», — скаржиться Андрій Співак, начальник штабу 2-го батальйону Міжнародного легіону.

«Ми єдиний підрозділ в армії, де всі офіцери є двомовними. Центр набору та навчання проводяться двомовними командами. Ми навчили наших легіонерів інноваційній оборонній тактиці, поєднавши дві третини операторів безпілотників та одну третину піхотинців. А тепер все це скасовується, щоб відправити їх до штурмового підрозділу, що є зовсім іншою місією. Усі ці навички ризикують бути втраченими», — обурено каже 59-річний підполковник, кадровий солдат.

Андрій Співак — єдиний український офіцер, який погодився прокоментувати рішення свого начальства іноземним журналістам.

Легіонери по-різному відреагували на остаточне розформування батальйону.

«Я прийшов сюди воювати за свою країну, а не за Легіон», — пояснює «Коннор», 27-річний американець, який народився в Україні та був усиновлений американською родиною у віці 10 років.

«Для мене найважливіше — продовжувати боротьбу. Водночас я обережний, щоб мене не перевели куди завгодно; я хочу, щоб мої навички знайшли гарне застосування», — зізнається цей солдат, який спеціалізується на розвідувальних місіях.

«Безпечне середовище»

«Усі бояться опинитися в підрозділі, де командир не розмовляє англійською», — зізнається «Вікінг».

«Міжнародний легіон пропонував безпечне середовище для іноземних добровольців», — наполягає данець, чий лівий бік був поцяткований 126 осколками гранат під час розвідувальної місії у 2023 році.

Незважаючи на свої страждання та розчарування, «Вікінг» залишається рішучим залишитися до кінця війни, Данець переконаний, що вона триватиме ще кілька років. Він не приховує певних побоювань щодо повернення додому.

«Я вже повернувся туди у 2023 році після поранення, і я відчував, що більше не маю багато спільного з моїм народом. Там немає солдатів; вони мене не розуміють. Мені доведеться повністю перестати говорити про війну», — зазначає доброволець.

Карл, 53-річний американський бойовий медик, розглядає можливість зробити те, що зробили багато його товаришів, якщо 2-й батальйон буде розформовано: «Я розірву свій контракт! Я відчуваю гіркоту до начальства. Ми ризикуємо своїм життям, щоб допомогти Україні, а вони нас покидають. Це ляпас. У мене залишався один рік, щоб отримати громадянство України [після закінчення мого трирічного контракту], але через переведення ліміт часу переводиться на інший. Це жахливий сигнал для всіх нас; це демонструє повне нерозуміння стратегічної цінності Міжнародного легіону», — підсумовує цей чоловік із білою бородою, який воліє не називати свого прізвища.

«Український міжнародний легіон мав на меті протистояти Росії, вторгнення якої ґрунтувалося на колоніалістичних намірах. Його розпуск у той час, коли російська агресія не демонструє жодних ознак вщухання, а українські збройні сили страждають від критичної нестачі особового складу, ставить під сумнів стратегічне бачення українського Генерального штабу», — зазначають у виданні.

Що кажуть у Силах оборони про розформування

У коментарі виданню «Фокус» речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій пояснив, що твердження про «тихий розпуск», як вказано у Le Monde, є хибним. Він нагадує, що інформація про зміни з’являлася раніше як у медіа, так і в офіційних заявах Сухопутних військ.

Лиховій пояснив, що в межах оптимізації відбулося переформатування окремих підрозділів «Інтернаціонального легіону», які нині інтегрують до складу штурмових військ. Він запевнив, що ці підрозділи виконуватимуть завдання другої лінії.

Начальник управління комунікації Командування Сухопутних військ України Андрій Подік у коментарі Telegram-каналу «Труха Україна» запевнив, що жодних негативних змін для іноземних добровольців не відбудеться.

«Жодних погіршень для іноземних добровольців не передбачається. Вони будуть входити в загальні полки, але задачі виконуватимуть ті самі», — пояснив він.

За словами представника Сухопутних військ, раніше іноземенців використовували як допоміжні підрозділи — як правило, на найскладніших напрямках. На сьогоднішній день у складі полку буде рівномірне розподілення бойових задач на кожен батальйон. А рекрутингові центри продовжують набір охочих іноземців.

