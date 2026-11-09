«Це лише верхівка айсберга»: у НАБУ анонсували нові викриття корупції в операції «Карфаген»

Операція «Карфаген» триває

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Оприлюднені матеріали другого етапу операції «Карфаген» є лише верхівкою айсберга. Адже значна частина доказів наразі не може бути розголошена в інтересах слідства.

Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

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«Те, що ви побачили - лише верхівка айсберга. Ми показали тільки те, що могли показати, не зашкодивши інтересам слідства. Значна частина матеріалів поки що не може бути оприлюднена. І повірте, найтемніша частина цього корупційного айсберга ще залишається під водою», — написав він.

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На другому етапі операції «Карфаген» повідомили про підозру першим п'ятьом учасникам нової злочинної організації, до якої, за даними слідства, було залучено щонайменше 12 осіб.

«Ми показали, як, за версією слідства, могла працювати система прикриття десятків шахрайських колцентрів. Як взаємодіяли представники кримінального середовища та правоохоронних органів. Як обговорювалися напади на людей, які наважувалися протидіяти злочинному бізнесу. І це лише частина того, що нам вдалося встановити», — зазначив Абакумов.

За його словами, корупція не існує окремо від суспільства, а проростає крізь нього. Вона не починається і не закінчується в кабінеті високопосадовця, який отримує хабар. Для її існування потрібні десятки, сотні, а іноді й тисячі людей, кожен з яких виконує свою маленьку функцію у великому злочинному механізмі. І якщо цей процес не зупинити, така держава зрештою приречена.

«Боротьба з корупцією не просто на часі. Вона є однією з умов виживання держави. Тому що неможливо побудувати сильну державу, якщо її інституції зсередини руйнує організована злочинність. Неможливо забезпечити безпеку громадян, якщо ті, хто повинен їх захищати, працюють на кримінал. Неможливо говорити про майбутнє країни, якщо ми дозволяємо корупції щодня це майбутнє знищувати. І неможливо перемогти цю хворобу напівзаходами», — наголосив керівник підрозділу детективів НАБУ.

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Національне антикорупційне бюро має дуже амбітну мету: викорінити системну корупцію як явище. Зруйнувати механізми, які дозволяють злочинності проникати в державні інституції. Позбавити організований кримінал можливості купувати державний захист.

«Операція «Карфаген» триває. І для нас це не просто назва одного з розслідувань. Це символ роботи, яку ми маємо довести до кінця. Ми не можемо дозволити собі звикнути до цього бруду, від якого неможливо відмитися. Не можемо прийняти його як неминучу частину нашого життя. Не можемо погодитися з тим, що злочинність і корупція завжди будуть сильнішими за державу. Тому що ніхто, крім нас самих, не зробить нашу країну іншою. Карфаген має бути зруйнований», — підкреслив Олександр Абакумов.

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