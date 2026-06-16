Це лише «вишенька на тортику»: у ЗСУ заінтригували заявою про блокаду Криму

Атаки по Криму

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Українські військові продовжують ізолювати Крим, завдаючи ударів по російській ППО та військовій інфраструктурі окупованого півострова. Це далеко не перша фаза, однак наразі не йдеться про завершальну.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Українське радіо», коментуючи заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяр» Бровді про намір ізолювати тимчасово окупований Крим.

«Зараз ми говоримо про „вишеньку на тортику“. Я не хочу казати, що це завершальна стадія, щоб зайвий раз не давати зайвих надій, але це далеко не перша фаза наших дій. Ми з вами протягом останнього року спостерігали, як планомірно знищуються системи протиповітряної оборони в Криму, і не тільки в Криму. І, в принципі, тоді вже було зрозуміло, що якщо ви «виносите» ППО, то відповідно наступними цілями вже будуть ті елементи військової інфраструктури, які це ППО прикриває», — сказав він, додавши, що таким чином Україна «розчищає собі шлях».

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Плетенчук зауважив, що станом на зараз ми бачимо результат роботи українських дронів разом із «технічним генієм».

«І ця система не тільки стосується Сил безпілотного систем. Я це бачу повсякчасно. Я зараз працюю з хлопцями і бачу, скільки вони правок вносять у ці системи самостійно. Це може бути докуплений на замовлення пошитий парашут, щоб апарат знижувався краще. Це може бути додаткова батарея, це може бути використання його в екстремальному режимі з додатковим навантаженням. Але це все приносить результат», — наголосив він.

Також командувач додав, що одну з найбільших ролей в усіх успіхах під час ударів по Криму відіграє ініціатива українців.

Блокада Криму — що відомо

Після численних успішних ударів по Криму півострів стикнувся із паливним колапсом. Сили оборони за допомогою безпілотників системно відрізають Крим від російського постачання. Експерти почали говорити про блокаду півострова. На думку військового експерта Ігоря Романенка, на окупантів чекають скоро ще блекаути.

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Тим часом у Міноборони українців закликали до термінової евакуації з півдня України. Йдеться про жителів окупованих районів Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Радник міністра оборони Сергій Стерненко попередив, що у росіян виникнуть значні проблеми через відсутність логістики.

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