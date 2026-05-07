Це може врятувати вас: як швидко відрізнити отруйну змію від вужа

Гадюка / © Associated Press

Під час перебування на природі зустріч із плазуном може стати справжнім випробуванням для нервової системи. Однак для того, щоб уникнути паніку та зберегти здоров’я, важливо знати базові правила ідентифікації змій.

Про це розповів герпетолог та молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак.

За словами фахівця, найпростіший метод відрізнити отруйну гадюку від безпечного водяного вужа — це уважний огляд спини плазуна. У більшості гадюк там присутній характерний малюнок.

«У гадюки вздовж спини буде зигзагоподібний малюнок. У більшості гадюк буде такий зигзагоподібний малюнок. Ми не беремо окремих особин меланістів, яких дуже мало. Вони рідко трапляються. І якщо ви бачите перед собою повністю вугільно-чорну змію, швидше за все це теж буде гадюка, просто меланіст. Але якщо бачите, що вздовж спини йде зигзаг — це гадюка», — пояснив Марущак.

Експерт наголосив, що саме наявність «зигзагу» дозволяє швидко ідентифікувати небезпеку та вжити відповідних заходів безпеки.

Існує й інший спосіб ідентифікації, проте він потребує більшої відваги та близької дистанції, що не завжди прийнятно для пересічної людини. Йдеться про форму зіниць плазуна.

«Можна ще, звісно, вдивитися їм в очі. Оскільки тільки в гадюк вертикальна зіниця, а у всіх інших змій нашої фауни вона кругла, як у людини. Але я сумніваюсь, що хтось буде при зустрічі роздивлятися зміїні очі. Тому краще використовувати більш простий метод визначення», — додав герпетолог.

Фахівець радить не робити різких рухів та не намагатися вбити змію. Більшість плазунів намагаються уникнути контакту з людиною і кусають лише у випадку самооборони. Знання того, що перед вами — вуж чи гадюка — допоможе зберегти спокій. Пам’ятайте: водяні вужі не мають отрути, проте їхня присутність поблизу водойм часто лякає відпочивальників не менше за гадюк.

Нагадаємо, медики та фахівці з домедичної допомоги наголошують: у разі укусу змії не можна висмоктувати отруту, розрізати місце укусу, накладати джгут чи прикладати лід, оскільки це може лише погіршити стан постраждалого. Також лікарі радять не вживати алкоголь або стимулятори після укусу.

У разі надзвичайної ситуації рекомендується зберігати спокій, викликати швидку допомогу, зафіксувати уражену кінцівку та стежити за симптомами. Фахівці зазначають, що в Україні отруйними є кілька видів гадюк, а їхні укуси потребують обов’язкової медичної допомоги.

