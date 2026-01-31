"Це не блекаут, а каскадна аварія": експерт про ситуацію в енергосистемі

Енергосистема / © Олексій Кулеба

Сьогоднішня масштабна втрата світла в оселях українців не була «національним блекаутом», як багато хто встиг подумати.

Ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький пояснив, що насправді відбулося з енергосистемою та чому ситуація відрізняється від катастрофічного сценарію листопада 2022 року. Про це він написав пост у Facebook.

Що сталося насправді?

За словами експерта, йдеться про каскадну системну аварію. Оскільки енергомережі України, Молдови та Румунії працюють у тісній синхронізації, збій в одному секторі миттєво спровокував «ефект доміно».

«Порушення у взаємопов’язаних енергосистемах трьох країн призвело до серйозного інциденту. Саме це стало причиною масових відключень, а не повне знеструмлення країни», — зауважив Кудрицький.

«Легкий переляк»

Кудрицький заспокоїв: хоча ситуація виглядала загрозливо, Україна відбулася «легким переляком».

На відміну від подій листопада 2022 року, цілісність системи збережено.

Подібні випадки вже траплялися раніше, і енергетики мають чіткі протоколи для швидкого відновлення.

Систему вдалося стабілізувати значно швидше, ніж у випадку повного блекауту.

Наразі фахівці продовжують роботи над усуненням наслідків каскадного збою, щоб повернути живлення всім споживачам.

Допис Володимира Кудрицького про те, що сталося з енергосистемою / © скриншот

Нагадаємо, в «Укренерго» повідомили про те, що енергосистема України наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України.