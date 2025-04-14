"Це не був нещасний випадок": сенатор відповів на заяву Трампа про Суми

Сенат США. / © Associated Press

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Росія зробила жахливу помилку, завдавши балістичного ракетного удару по Сумах 13 квітня. Втім, ця помилка не була випадковістю.

Як це заявив сенатор-демократ Тім Кейн, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, пише РБК.Україна.

За його словами, президент Трамп має рацію, називаючи атаку на Суми “жахливою”. Втім, ця помилка не була випадковою.

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“Це була жахлива помилка, але це не був нещасний випадок. Є помилка в тому, що Росія ніколи не повинна була цього робити. Росія не повинна була нападати на мирне населення у Вербну неділю", - наголосив Кейн.

Сенатор не вважає, що в РФ можуть стверджувати, ніби удар по центру обласного центру був просто нещасним випадком. За його словами, путінська армія добре знала, що робила, коли вдарила по Сумах. Це викликає реальні питання “щодо їхньої добросовісності в цей період, коли ми повинні обговорювати припинення вогню”.

"Насправді росіяни не стверджують, що це був нещасний випадок. Вони стверджували, що зробили це навмисно з причини, яка мені здається цілком підозрілою. Якщо ви подивитеся на обставини нещодавніх нападів Росії на цивільне населення, то вони відбуваються у неділі в містах, де розташовані дитячі майданчики, дитячі лікарні, люди йдуть на богослужіння", - додав сенатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на удар Росії по Сумах. Зокрема, він вважає, що росіяни зробили помилку.

Дата публікації 17:12, 14.04.25 Кількість переглядів 58 Суми "злили"?! Скандал на тлі ударів ракетами!