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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Це не дієта: Епіфаній нагадав про важливий піст і християнське свято в серпні

За новим стилем, Успіння Пресвятої Богородиці відзначаємо 15 серпня. Це християнське свято, яке присвячене закінченню земного життя Діви Марії, Матері Ісуса Христа.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Це не дієта: Епіфаній нагадав про важливий піст і християнське свято в серпні

Розпочався Успенський піст / © pixabay.com

В церкві протягом року існує декілька важливих постів. Основні і великі пости — напередодні Різдва і Воскресіння Господнього, Пасхи. Але не лише вони. Напередодні вшанування Успіння Божої Матері церква встановила двотижневий піст, щоб люди якомога краще підготувалися. Тож від 1 серпня триває Успенський.

Про правила дотримання посту розповів предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

«Навіть з точки зору медицини ми знаємо про те, що людина повинна частково обмежувати себе, бо постійне споживання м’яса і важких жирних продуктів некорисно для здоров’я. Проте піст має духовну складову. Якщо він поєднується з молитвою, добрими справами, читанням духовної літератури… Багато є різних складових», — наголосив предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ).

Про те, що таке піст і правила його дотримання

Епіфаній наголосив, що правила як Успенського, так і будь-якого іншого посту містять не тільки відмову від якоїсь певної їжі, але комплексну роботу людини над собою — над своїм духовним та фізичним здоров’ям.

«От наприклад, скільки разів ми споживаємо їжу протягом дня?.. Декілька разів для того, щоб підтримувати наші фізичні сили. А скільки ми приділяємо уваги нашій душі протягом дня?.. Ми молимось постійно, згадуємо… Душа теж потребує цієї духовної їжі. Як тіло повсякденно декілька разів, так і наша душа потребує цієї підтримки. І церква постійно нагадує: зупинись, є певний час, потрібно приділити увагу духовній складовій, душі своїй», — наголосив митрополит Епіфаній.

За словами Епіфанія, початком посту можна вважати добру, корисну справу — допомогу своєму ближньому, прояв любові.

«Це вже є початок посту», — додав він.

Дотримання посту — це не дієта

Епіфаній зауважив, що люди зазвичай забувають про головне під час посту.

«Чомусь так сталося в свідомості людей — ніби піст стосується суто їжі. Обмежити себе, нічого не їсти… Проте це не відповідає дійсності. Піст — це не дієта. Так, не дієта, але це обмеження для того, щоб відновити і фізичні, і духовні сили», — сказав митрополит.

Зазначимо. що один з найважливіших постів — Успенський — завершується із церковним святом Успіння Божої Матері, який за новоюліанським календарем відзначаємо 15 серпня. Напередодні святкувань в храмах відбуваються урочисті богослужіння.

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