Це не контрнаступ — військовий оглядач про ситуацію з Покровськом

Покровськ / © Getty Images

Висадження кількох груп українських спецпризначенців у Покровську — це не контрнаступ, а серія тактичних операцій, спрямованих на зачистку окремих позицій. Таку думку висловив військовий оглядач Богдан Мирошников.

«Хтось серйозно думає, що висадка десятка спецпризначенців на одну з позицій, яку треба зачистити, — це контрнаступ? Це навіть не тактичний рівень дій. Це субтактичний рівень», — зазначив Мирошников.

За його словами, йдеться про сміливі дії, але вони не є масштабною наступальною операцією.

«Те, що відбувається у Покровську, — це проведення одночасно кількох десятків тактичних операцій, спрямованих на зачистку хоча б половини міста», — пояснив оглядач.

Він також наголосив, що ворог ще не закріпився у місті, окрім південних околиць.

«А поки не закріпився — шанси на зачистку зростають», — підсумував Мирошников.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін наказав російським військам захопити Покровськ до 15 листопада. Цю «перемогу» він хоче показати росіянам та Заходу.

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що станом на 2 листопада російські війська активізували наступ у Покровську, однак українські сили здійснюють контратаки, зокрема провели успішну повітряно-штурмову операцію.