"Це не наша робота": у ТЦК розповіли, чому не повинні ловити ухилянтів

ТЦК / © ТСН.ua

Реклама

У територіальних центрах комплектування наголошують: затримання ухилянтів не входить до функціоналу військових.

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін в інтерв’ю hromadske.

«Як усе повинно працювати? Людина отримує повістку, приходить до ТЦК — і йде до війська», — каже Істомін.

Реклама

Він підкреслює, що відповідно до положення, ТЦК є «органом військового управління, що забезпечує виконання законодавства з питань військового обов’язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації».

У цьому контексті основною функцією ТЦК має бути саме документаційна та адміністративна робота. Наприклад, складання протоколів про адміністративну відповідальність або ведення обліку.

Однак, як визнає речник, у реальності все працює по-іншому. Через порушення громадянами мобілізаційного законодавства, військові змушені самотужки виявляти та доставляти осіб, що ухиляються від служби.

«У нормальній системі громадяни самі мали б дотримуватися закону, а не чекати, поки прийдуть сильні хлопці з ТЦК», — каже Істомін.

Реклама

І додає: «Можливо, варто змінювати не людей у ТЦК, а реальність».

Нагадаємо, у Харкові стався конфлікт під час мобілізаційних заходів: під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив кулаком в живіт хлопця.

Також у соціальних мережах поширюється відео з коментарем чоловіка про нібито побиття його військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

А 7 травня, у Хмельницькому, в приміщенні територіального центру комплектування чоловік вистрибнув з вікна другого поверху.

Реклама