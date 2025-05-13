ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

"Це не наша робота": у ТЦК розповіли, чому не повинні ловити ухилянтів

Процес мобілізації має базуватися на законності та відповідальності самих громадян.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

У територіальних центрах комплектування наголошують: затримання ухилянтів не входить до функціоналу військових.

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін в інтерв’ю hromadske.

«Як усе повинно працювати? Людина отримує повістку, приходить до ТЦК — і йде до війська», — каже Істомін.

Він підкреслює, що відповідно до положення, ТЦК є «органом військового управління, що забезпечує виконання законодавства з питань військового обов’язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації».

У цьому контексті основною функцією ТЦК має бути саме документаційна та адміністративна робота. Наприклад, складання протоколів про адміністративну відповідальність або ведення обліку.

Однак, як визнає речник, у реальності все працює по-іншому. Через порушення громадянами мобілізаційного законодавства, військові змушені самотужки виявляти та доставляти осіб, що ухиляються від служби.

«У нормальній системі громадяни самі мали б дотримуватися закону, а не чекати, поки прийдуть сильні хлопці з ТЦК», — каже Істомін.

І додає: «Можливо, варто змінювати не людей у ТЦК, а реальність».

Нагадаємо, у Харкові стався конфлікт під час мобілізаційних заходів: під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив кулаком в живіт хлопця.

Також у соціальних мережах поширюється відео з коментарем чоловіка про нібито побиття його військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

А 7 травня, у Хмельницькому, в приміщенні територіального центру комплектування чоловік вистрибнув з вікна другого поверху.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie