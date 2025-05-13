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"Це не наша робота": у ТЦК розповіли, чому не повинні ловити ухилянтів
Процес мобілізації має базуватися на законності та відповідальності самих громадян.
У територіальних центрах комплектування наголошують: затримання ухилянтів не входить до функціоналу військових.
Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін в інтерв’ю hromadske.
«Як усе повинно працювати? Людина отримує повістку, приходить до ТЦК — і йде до війська», — каже Істомін.
Він підкреслює, що відповідно до положення, ТЦК є «органом військового управління, що забезпечує виконання законодавства з питань військового обов’язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації».
У цьому контексті основною функцією ТЦК має бути саме документаційна та адміністративна робота. Наприклад, складання протоколів про адміністративну відповідальність або ведення обліку.
Однак, як визнає речник, у реальності все працює по-іншому. Через порушення громадянами мобілізаційного законодавства, військові змушені самотужки виявляти та доставляти осіб, що ухиляються від служби.
«У нормальній системі громадяни самі мали б дотримуватися закону, а не чекати, поки прийдуть сильні хлопці з ТЦК», — каже Істомін.
І додає: «Можливо, варто змінювати не людей у ТЦК, а реальність».
Нагадаємо, у Харкові стався конфлікт під час мобілізаційних заходів: під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив кулаком в живіт хлопця.
Також у соціальних мережах поширюється відео з коментарем чоловіка про нібито побиття його військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
А 7 травня, у Хмельницькому, в приміщенні територіального центру комплектування чоловік вистрибнув з вікна другого поверху.