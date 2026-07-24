"Це не полігон": Ігнат розкрив подробиці удару по Київщині

Юрій Ігнат

Реклама

Російські війська випустили п’ять ракет різних типів по Київщині та Одещині. В Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.

Про це в етері «День.LIVE» повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чим і куди вдарили росіяни 24 липня

За його словами, росіяни застосували балістичне озброєння та крилаті ракети.

Реклама

«Щодо „Циркону“ я вже колегам спростовував. Дійсно, там були „Іскандер“, поки інформація є про „Іскандер-М“ та С-400. Ну, можливо, обидва типи: і „Іскандер-М“, і С-400. І по півдню у нас дві ракети „Онікс“. Загалом п’ять ракет. От, власне, якими противник обстріляв Київщину та Одещину», — повідомив речник.

Юрій Ігнат зазначив, що Силам протиповітряної оборони вдалося збити одну з ракет «Іскандер», а дві ракети «Онікс» на півдні не досягли своїх цілей і не завдали шкоди. Однак на Київщині зафіксовано влучання двох ракет, внаслідок чого є загиблі та велика кількість поранених.

Представник Повітряних сил висловив співчуття загиблим і пораненим. Він знову нагадав про важливість безпеки під час балістичних загроз і закликав відповідально планувати будь-які події, а також заперечив чутки про удар по військовому об’єкту, уточнивши, що це був цивільний комплекс.

«Щодо слова „полігон“ — одразу асоціюється з військовими. Звісно, що це не полігон, це спортивний комплекс. Він приватний. Він до військових стосунку не має. От те, що там проводилося, вже будуть розбирати, яким чином це все відбулося. Але це не полігон, одразу скажу, що до Збройних сил немає стосунку», — запевнив Ігнат.

Реклама

Наразі деталі проведення заходу та дії його організаторів вивчають правоохоронні органи.

Атака РФ на Київщині — останні новини

Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинули, близько 100 — поранені.

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки балістичного удару по Київщині. За його словами, рятувальна операція ще триває. Який саме об’єкт опинився під ударом, глава держави не уточнив.

У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони.

Реклама

Новини партнерів