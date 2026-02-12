"Це не політика": Зеленський різко розкритикував МОК за дискваліфікацію Гераскевича

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського спортсмена Владислава Гераскевича не має нічого спільного зі справедливістю.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні в четвер, 12 лютого.

За його словами, це рішення «точно не про мир, і не про справедливість, і не про принципи олімпійського руху».

Зеленський наголосив, що Гераскевич, який надягнув «шолом пам’яті» з фото понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів, усього лиш пам’ятає і шанує тих, чиє життя забрали російські удари.

«Спорт не повинен бути без пам’яті та поваги. Українці і так готуються до змагань в особливих умовах — в умовах війни. І це не політика — говорити про те, що відбувається реально», — сказав президент.

Водночас Володимир Зеленський перелічив справді ганебні речі, які відбуваються без жодної реакції з боку МОК.

«Політика — це коли росіяни ховаються під іншими паспортами та все ж потрапляють на змагання. Політика — це коли російський прапор все ж присутній на Олімпіаді. Політика — це коли Міжнародний олімпійський комітет боїться правди й через те сам провокує хаос», — наголосив він.

Український президент нагадав, що сьогодні підписав указ про нагородження Владислава Гераскевича орденом Свободи.

«Дякую за принципову позицію», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський уже відреагував на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони на використання «шолому пам’яті», на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.