«Це не те, що в Україні!»: француз здивувався смаку продуктів удома (відео)

Проудкти / © Unsplash

Реклама

Француз, який певний час прожив в Україні, після повернення на батьківщину несподівано порівняв смак місцевих овочів з українськими. Відео з його реакцією швидко стало популярним у соцмережі Threads.

Реакцію іноземця оприлюднила його дівчина із ніком victoriya_tsybulska.

На відео чоловік куштує салат із капусти та огірків, приготований у Франції, після чого зізнається, що смак його розчарував.

Реклама

«Не той смак. Це зовсім не овочі з бабусиного городу», — сказав він.

Його дівчина з гумором зазначила, що після життя в Україні фраза «це не таке, як в Україні» для француза набула зовсім іншого змісту.

Дата публікації 14:47, 30.06.26 Кількість переглядів 15 Француз здивувався смаку продуктів удома після життя в Україні

Реакція Мережі

У коментарях багато користувачів підтримали чоловіка. Люди писали, що після домашніх українських овочів магазинна продукція в багатьох європейських країнах здається менш насиченою на смак, а найкращими все одно залишаються овочі, вирощені на власному городі.

Поки не знаєш смаку овочів, то там можна їсти. Як пожив в Україні, то все пластикове в Європі. Навіть органік серії не те;

Шлях до серця Бабулі обран вірний;

Умничка! То у бабушки натуральне, а не пластмасове із гешефту🥲Оовочі з городу — то найбільша цінність, яку багато хто не розуміє) золоті слова!

Бо з городу свого все смачніше.І це реально правда, я вам зараз доведу, провірена особисто, тільки зірване з куща, дерева овоч чи ягода найсмачніша, та сама ягода чи овоч через 2-3 години не має такого аромату, через 8 -12 годин аромат вже мінімальний і смак не такий яскравий тому з города прям зірвали і зробили салат це екстаз по смаку.

Раніше українка, яка живе в Німеччині, розповіла, що її досі дивують деякі продукти в місцевих супермаркетах, зокрема консервоване дріжджове тісто для випічки. Найбільше її розчарувала місцева сметана, яка, за її словами, «смакує порошком», тому використовує її лише для випічки. Водночас вона позитивно оцінила популярність біопродуктів, хоча зазначила, що висока ціна не завжди гарантує кращу якість.

Реклама

Новини партнерів