"Це неможливо передати": як люди з дітьми та тваринами рятувались від ударів по Запоріжжю

Обстріл Запоріжжя / © Запорізька ОВА

У ніч проти 30 серпня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Запоріжжю. Зафіксовано щонайменше 13 прильотів.

Про це повідомляє «Суспільне».

Внаслідок атаки загинула одна людина. До лікарів звернулися 24 постраждалих, серед яких троє дітей. Декілька житлових будинків отримали серйозні пошкодження, в місті сталося кілька пожеж. Частина районів залишилася без електропостачання.

Як містяни рятувалися від вибухів

Місцеві жителі розповіли, що під час тривоги ховалися у під’їздах і підвалах.

«Я з папугою втікла в під’їзд. Він дуже злякався, щоб не вилетів від переполоху», — поділилася мешканка Запоріжжя.

Папужка, що пережив масований обстріл на Запоріжжя / © Суспільне мовлення

Інша жінка згадує, що у її дитини наступного дня мав бути день народження.

«Він просив зробити олів’є. Я вже яйця зварила, готувала. А потім — вибухи, пожежа, дім зруйновано. Це жах, який словами не передати», — розповіла вона.

За даними місцевої влади, удари припали переважно на житлові квартали. Ворог атакував місто «шахедами» та ракетами, спричинивши нові руйнування інфраструктури.

Надзвичайники всю ніч ліквідовували пожежі та витягували людей із пошкоджених будинків.

Нагадаємо, вночі Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Гучно було у багатьох областях України, зокрема на заході. В Києві двічі за ранок було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.