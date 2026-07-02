Це обов’язково: українцям дали важливі поради, що робити під час відключень світла

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Через значне підвищення температури повітря в Україні суттєво зросло навантаження на енергосистему. У спекотні дні мільйони громадян одночасно вмикають кондиціонери, вентилятори та інші охолоджувальні прилади, тож мережа працює на межі.

Енергетики закликають українців до ощадливого споживання електроенергії, щоб уникнути вимушених обмежень та аварій. Про це повідомляють в Міненерго.

Чому влітку виникає дефіцит потужності

За словами фахівців, рівень споживання електроенергії коливається залежно від сезону. Якщо взимку навантаження зростає через використання обігрівачів під час сильних морозів, то влітку головною причиною стають системи охолодження.

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Найскладніше енергосистемі проходити ранкові та вечірні пікові години — з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 23:00, коли більшість людей одночасно користується побутовою технікою.

Одночасна робота тисяч кондиціонерів у спекотні дні додає до енергосистеми до 2 ГВт додаткового навантаження. Додатково мережу навантажують холодильники, що працюють на максимальній потужності, а також насоси для поливу на присадибних ділянках.

На загальну доступну потужність енергосистеми впливає те, що в теплу пору року виконуються планові ремонти блоків електростанцій. Також електроенергії зараз бракує через наслідки російських обстрілів.

Вплив має і погода — у вечірні години сонячні та вітрові електростанції припиняють генерувати електроенергію.

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Як ощадливо користуватися електроенергією

Енергетики закликають дотримуватися простих правил, які допоможуть заощаджувати електроенергію та допомагати тим, хто відновлює систему. Правил усього п’ять:

Раціонально використовуйте електроенергію, особливо у вечірні пікові години. За можливості готуйте їжу заздалегідь. Перенесіть використання потужних приладів — пральних та посудомийних машин, бойлерів — на денні години або на ніч. Встановлюйте кондиціонер на помірну температуру, наприклад, 23–24 градуси, а не на мінімум, щоб зменшити навантаження на мережу та водночас суму в платіжках за електроенергію. Подбайте про затінення кімнат. Завішуйте вікна щільними шторами, використовуйте світловідбивні ролети або сонцезахисну плівку на скло. Мінімізуйте використання приладів, що виділяють тепло: вимикайте з розеток комп’ютери, телевізори та іншу техніку, яка працює в режимі очікування.

Що купити на випадок блекауту

На випадок тривалих відключень світла потрібно мати такий список необхідних речей:

запас питної води щонайменше на 3-4 доби (3 л на людину на день);

запас води для гігієнічних потреб (12 л на людину на день);

м’ясні та рибні консерви;

сублімовані каші, супи та готові страви швидкого приготування;

сухарі, хлібці, печиво, шоколад, енергетичні батончики;

згущене молоко, горіхи та сухофрукти;

теплий одяг;

термобілизна;

спальники;

хімічні грілки;

ліки, вологі серветки, сухий шампунь, засоби для «сухого душу»;

міцні пакети для сміття;

ліхтарики, батарейки, павербанки, портативні лампи або кемпінгові ліхтарі;

туристична газова плитка.

Відключення світла в Україні — останні новини:

Нагадаємо, що спекотна літня погода створює для української енергосистеми навантаження, співмірне із зимовими піками. За даними ДТЕК, через масове ввімкнення кондиціонерів та посилене охолодження в офісах і ТРЦ споживання електроенергії може зрости на 25%.

Це призводить до різкого стрибка попиту, який важко забезпечити, особливо в ранкові та вечірні пікові години.

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Ситуація ускладнюється тим, що енергетики досі відновлюють обладнання, зруйноване російськими атаками. Для збереження стабільної роботи системи та уникнення масштабних аварій «Укренерго» змушена тимчасово вводити стабілізаційні відключення світла.

Щоб допомогти енергосистемі, споживачів закликають до ощадливого використання електрики. Зокрема, рекомендується переносити роботу потужних електроприладів на денний час і суттєво обмежувати їх використання у вечірній пік.

Як зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, високі температури повітря створюють одразу дві проблеми: різке зростання навантаження через бажання споживачів використовувати більше електрики, а також погіршення технічного стану самих пристроїв.

Ситуація ускладнюється тим, що майже все обладнання транспортних і розподільчих мереж уже було так чи інакше пошкоджене атаками.

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