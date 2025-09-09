"Це початок кінця": історик Грицак розповів, що на нас чекає далі

Ярослав Грицак

Реклама

Україна перебуває «на початку кінця війни» — в завершальній її фазі.

Таку думку висловив український історик і публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для «Української правди».

«Я думаю, що це початок кінця. Ми в завершальній фазі», — каже Грицак.

Реклама

Водночас історик визнав, що не знає, як довго ця фаза може тривати. Він навів аналогію з Першою світовою, бо ця війна фактично складалася з трьох умовних частин:

Перша фаза — це бліцкриг, який провалюється.

Далі починається затяжна частина.

Третя фаза — це коли буде вирішуватися доля війни.

«Я не кажу, що є перемовини, але є справа самих перемовин, це вже про щось говорить», — каже історик.

Скільки це може тривати

«Класичний випадок — це Корейська війна. Перемовини почалися 1949 року, а завершилася 1953-го війна, тому що Сталін помер. Російська сторона затягатиме, як можна довше, поки Путін при владі, бо треба змусити до цих перемовин. Але я кажу, що коли ведуться перемовини, це означає, що ми вже десь на початку кінця», — пояснив Грицак.

Раніше Ярослав Грицак відповів, що стане перемогою України у війні з Росією.