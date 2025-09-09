- Дата публікації
"Це початок кінця": історик Грицак розповів, що на нас чекає далі
Історик Ярослав Грицак вважає, що Україна перебуває у завершальній фазі війни, проте не знає, скільки часу вона триватиме.
Україна перебуває «на початку кінця війни» — в завершальній її фазі.
Таку думку висловив український історик і публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для «Української правди».
«Я думаю, що це початок кінця. Ми в завершальній фазі», — каже Грицак.
Водночас історик визнав, що не знає, як довго ця фаза може тривати. Він навів аналогію з Першою світовою, бо ця війна фактично складалася з трьох умовних частин:
Перша фаза — це бліцкриг, який провалюється.
Далі починається затяжна частина.
Третя фаза — це коли буде вирішуватися доля війни.
«Я не кажу, що є перемовини, але є справа самих перемовин, це вже про щось говорить», — каже історик.
Скільки це може тривати
«Класичний випадок — це Корейська війна. Перемовини почалися 1949 року, а завершилася 1953-го війна, тому що Сталін помер. Російська сторона затягатиме, як можна довше, поки Путін при владі, бо треба змусити до цих перемовин. Але я кажу, що коли ведуться перемовини, це означає, що ми вже десь на початку кінця», — пояснив Грицак.
