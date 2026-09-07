"Це політичне рішення": Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора

Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади. Він назвав це політичним рішенням і попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.

Про це Руслан Кравченко повідомив у своїй заяві.

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Відставка генпрокурора — що заявив Руслан Кравченко

«Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною», — зазначив він.

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Кравченко також подякував працівникам органів прокуратури, які чесно виконують свої обов’язки, представляють обвинувачення в судах, працюють із потерпілими, документують російські злочини та відстоюють інтереси держави.

Генеральний прокурор наголосив, що їхня робота в жодному разі не повинна знецінюватися. Окремо він висловив подяку президенту України та Верховній Раді за довіру.

«Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення», — йдеться у заяві Кравченка.

Справа «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, уже кілька днів поспіль в Україні не вщухає гучний скандал довкола спецоперації Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під кодовою назвою «Карфаген». Детективи викрили масштабну схему, яка діяла «під дахом» Офісу генерального прокурора (ОГП).

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Раніше ми писали, що 4 вересня стало відомо про слідчі дії НАБУ та САП щодо представників Офісу генерального прокурора. Зокрема, повідомлялося про обшуки у Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

У свою чергу Руслан Кравченко категорично заперечив власну причетність до протиправної діяльності та анонсував жорсткі кадрові й перевірочні заходи в Офісі Генерального прокурора.

Також ми писали, що після скандалу у справі «Карфаген» Зеленський може ухвалити рішення щодо відставки генерального прокурора.

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