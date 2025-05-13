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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
219
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2 хв

Це попередження для всіх — в України сильна контррозвідка, — експерт про наслідки викриття СБУ угорських шпигунів

Експерт заявив, що затримання угорських шпигунів – це удар по агентурній мережі Орбана, яка працює на Кремль.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Служба безпеки України

Служба безпеки України / © twitter/СБУ

Затримання агентів угорської розвідки — свідчення якісної та системної роботи всієї Служби безпеки і її контррозвідки зокрема.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що припинення подібних шпигунських дій — ключове питання національної безпеки.

«Контррозвідка Служби безпеки продемонструвала, що жодна країна не зможе вести підривну діяльність на території нашої держави. Затримання угорського агента — знакова подія. Це сталось вперше в нашій історії і демонструє новий рівень роботи контррозвідки СБУ, до чого „орбанівці“ явно не були готові», — акцентує Черненко.

Політолог вважає, що шпигунська мережа працювала з дозволу офіційного Будапешту.

«Тепер, всім, в тому числі європейцям ще раз продемонстрували: угорська влада не тільки робила недружні заяви щодо України, але і санкціонувала шпигунську діяльність в нашій державі. Завдяки Службі безпеки, Україна тепер має неспростовні докази такої діяльності угорської розвідки. Угорці і раніше поводили себе на Закарпатті вкрай нахабно, однак тепер відчули, що їм будуть давати по зубах», — пише екснардеп.

«У Європейському Союзі давно обговорюють варіант позбавлення Угорщини права голосу. Орбан блокує ключові вимоги ЄС і часто грає в одному оркестрі з Путіним. І викриття угорської мережі агентів — ще один аргумент для європейських країн. Аргумент, який свідчить: Орбан і його оточення — це одна велика агентурна мережа. І нитки цієї мережі ведуть в Кремль», — резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.

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