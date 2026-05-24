"Це поведінка дрібного кримінальника": Портников пояснив, навіщо Путін вгатив по Києву

Київ пережив масовану атаку / © Associated Press

На масовану атаку по Україні, яку влаштувала Росія, відреагував відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников.

З його слів, це одна з найбільших атак Росії на Київ, на Київщину, на інші українські регіони упродовж усієї цієї великої війни.

«Протягом всієї ночі росіяни готові були використати, здається, всю номенклатуру зброї, яку вони мають, щоб продемонструвати силу. „Орешник“, який вдарив по Білій церкві, десятки балістичних ракет, калібри, Кинжали, Циркони, орди російських безпілотників. І може виникнути запитання, для чого? Адже ми бачимо, що всі ці удари практично не були пов’язані ані з так званими центрами ухвалення рішень, про які так часто полюбляють говорити і російські президенти, і інші російські чиновники, ані з інфраструктурою. Це були цілеспрямовані удари по житлових кварталах, по торгівельних центрах. Фактично це були справжнісінькі удари для залякування», — зазначив він.

Портников вважає, що удар готувався зазделегідь: "Такі масштабні удари готуються заздалегідь.Тобто спочатку був підготовлений удар, а вже потім президент Росії знайшов привід для того, щоб про нього оголосити і надати йому такої сумнівної людожерської легітимності. А готувався удар саме для залякування українців. Велика кількість яких під час атаки продовжувала стежити за боєм боксера Усика».

Водночас журналіст пояснив, навіщо Путіну залякувати українців. На його думку, все через невдачі росіян на фронті і провали.

«Якщо нічого такого не виходить, то, звичайно, залишається тільки залякувати. Сподіваючись, що такі залякування призведуть до жаданої Путіну капітуляції. Ну і, звісно, це не тільки сигнал нам. Це сигнал ще й європейцям. Це все поведінка не політичної діяча, а дрібного кримінальника. Загнаного у глухий кут пацюка, який шукає вихід», — додав він.

Атака по Україні 24 травня — останні новини

У ніч проти 24 травня російські війська запустили по Україні 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів.

Найбільше внаслідок масованої атаки РФ постраждали Київ та Київщина. У столиці вже двоє загиблих і 56 постраждалих, серед них — двоє дітей. На Київщині кількість загиблих зросла до двох.

Також вночі під ударом РФ були Черкаси — там дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Відомо про 11 постраждалих, з них двоє дітей.

