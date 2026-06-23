"Це повна х***я": як Смілянський відреагував на заяву НБУ про свою профнепридатність

Ігор Смілянський / © УНІАН

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НБУ визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає професійним вимогам до керівника фінансової установи. Регулятор висунув вимогу до акціонера компанії — Міністерства розвитку громад та територій України — протягом п’яти днів відсторонити Смілянського від посади та призначити нового очільника.

Голова «Укрпошти» відреагував і звинуватив керівництво Нацбанку в упередженості та спробі зірвати запуск поштового банку, до створення якого компанія підійшла впритул.

«Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а Укрпошта має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішил піти радикальнішим шляхом — звільнити Смілянського. Я так розумію, у надії, що поки триватиме зміна керівництва, банк буде поставлено на паузу», — заявив Смілянський.

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За словами СЕО компанії, претензії регулятора стосуються винятково сфери фінансових послуг, а не якості логістики чи доставки посилок. Він додав, що порушив «головне неписане правило» сучасного банківського сектору.

«Ти маєш любити та підносити до небес голову НБУ А.Г. Пишного, інакше не можеш бути банкіром чи працювати у фінансовому секторі», — зазначив керівник «Укрпошти».

Обґрунтовуючи свою позицію, Смілянський назвав ухвалене рішення не виваженим державним кроком, а банальним використанням службового становища задля врегулювання особистих образ.

“Чи вважаю я це рішення виваженим? Звісно, ні. Якщо говорити моєю мовою — це повна хе**я і, що важливо, використання посади для зведення особистих рахунків”, - наголосив Смілянський.

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Він навів приклади інших великих фінансових установ України, де за наявності значних порушень та кримінальних справ топменеджмент залишався недоторканним для регулятора.

«Укргазбанк, 2023 рік. Міскодинг на 5–7 мільярдів гривень на місяць, купа кримінальних справ — і Правління Укргазбанку спокійно працює далі. Сенс Банк, 2026 рік — та сама історія. Але й тут проблем НБУ не бачить. EasyPay та City24 отримують штраф за порушення фінмоніторингу на 135 мільйонів гривень, де йдеться про мільярди оборотів. Але санкцій до керівників немає. Тобто підписання листа за дорученням Наглядової ради — це страшний злочин, за який треба звільняти. А от міскодинг чи обнал — ну трохи пошалілі», — наголосив Смілянський.

Очільник Укрпошти сказав, що голова НБУ Андрій Пишний виявляє дивну вибірковість у кадрових рішеннях, коли йдеться про так звану стійкість банківської системи або «системи неформального банкінгу».

Смілянський зазначив, що «Укрпошта» продовжує функціонувати без жодних операційних змін. Юридичний департамент держпідприємства вже розпочав аналіз документів Нацбанку для формування стратегії захисту.

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«Я для себе прийняв рішення „наздоганяти“ і виконавців цього рішення, і його замовників — як в українських, так і, враховуючи мою міжнародну кар’єру, в міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації. Андрію Григоровичу, Ви ж знаєте, які можливості має адвокат із досвідом роботи в США? Тож зі своїми активами будьте обережні, поки що прошу нікуди їх не переміщувати», — попередив Смілянський голову НБУ.

Також керівництво «Укрпошти» готує термінову комунікацію з міжнародними фінансовими інституціями. Оскільки раптова примусова зміна лідера компанії та подібний тиск безпосередньо впливають на чинні міжнародні угоди, державний оператор проінформує про ситуацію представників Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), з якими підписано кредитні договори на десятки мільйонів євро.

Скандали з Ігорем Смілянським — останні новини

Нагадаємо, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, у травні, назвав людей, які працюють за мінімальну зарплату, «хворими на голову». У дописі в Threads він заявив, що якщо здорова людина працює на мінімалку, коли в Україні мільйони вакансій, то вона «хвора на голову». Заява викликала обурення в мережі.

До цього, «Укрпошта» опинилася у скандалі через поведінку гендиректора Ігоря Смілянського та суперечливу рекламу. Спершу хвилю обурення викликала його перепалка в соцмережах, де він накинувся на користувачку, яка критикувала ребрендинг компанії за 600 000 гривень. Смілянський назвав її «повією».

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