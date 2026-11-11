«Це просто сафарі»: військові вимагають примусової евакуації зі Слов’янська та Краматорська

Руїни у Краматорську / © Getty Images

Реклама

Український журналіст і військовий Юрій Бутусов та військовослужбовець Сергій Гнезділов закликали до негайної примусової евакуації цивільного населення зі Слов’янська і Краматорська.

Про це вони написали у соцмережах.

Реклама

«Необхідна примусова евакуація мирних мешканців з Словʼянську, Краматорську та інших поселень на передовій, щоб врятувати їх життя», — закликав Бутусов.

Реклама

Він наголошує, що Слов’янськ і Краматорськ є стратегічними цілями російського наступу. Окупанти щодня завдають ударів по цих містах авіабомбами, ракетами та безпілотниками, полюючи на людей і транспорт.

«Росіяни полюють на будь-яку людину та машину. Дуже часто гинуть мирні люди, дуже часто треба робити евакуацію, доставляти харчування та воду літнім людям та родинам з дітьми, які не можуть про себе подбати. Таких людей, які не можуть вижити самі без сторонньої допомоги, неповнолітніх дітей, треба вивозити у першу чергу», — зазначив Бутусов.

Журналіст нагадав, що дуже часто цивільні, що відмовилися від евакуації, просто гинуть, бо врятуватися вже пізно.

«Сподіваюсь, що знайдеться якийсь відповідальний керівник, який докладе зусиль для порятунку мирних мешканців із зони бойових дій», — додав він.

Реклама

Думку Юрія Бутусова підтримав інший відомив військовий Сергій Гнезділов. Він теж закликає до негайної примусової евакуації мирного населення з Краматорського району.

«Тут і досі залишаються сотні дітей, в місті, яке стирають КАБами, пишіть про це, кажіть про це всюди, бо діти не мають голосу і не можуть це сказати. Ситуація в місті для цивільного населення — плачевна», — наголосив військовий.

За словами Гнезділова, у Краматорську вигорають цілі житлові квартали, а пожежі не вдається затушити, бо на рятувальні служби ведеться полювання.

«Вже місяць не подається вода, з позавчора — остаточно зупинене газо та електропостачання. Десятки КАБів щодоби, все місто — в зоні ураження FPV дронів. Це просто сафарі, в якому не має бути хоча б дітей», — підсумував він.

Реклама

Нагадаємо, що 8 жовтня армія РФ ударила по двох маршрутках у Краматорську на Донеччині. Загинуло 30 осіб.

Новини партнерів