"Це просто жах": нардеп розкритикував текст угоди зі США про корисні копалини

Україна, США, угода про корисні копалини / © ТСН.ua

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Українська сторона отримала текст потенційної угоди зі США про корисні копалини. Він, на жаль, грає проти нас.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Він наголосив: це не фінальний документ.

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“Але текст який я бачив це прям ЖАХ. Всі 18 розділів… Це вже не рамковий меморандум про наміри (який був до скандальної зустрічі в Овальному кабінеті). Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону”, - констатував народний депутат.

Про що йдеться в угоді про корисні копалини

Серед ключових тез:

управління 5 людей, 3 з них від США (з повним правом вето);

розглядаються всі копалини: і нафта, і газ, і нові і чинні (по всій території України);

видобуток і державними, і приватними кампаніями;

гроші конвертуються одразу у валюту;

кошти фонду виводяться за кордон;

якщо раптом з нашого боку щось не дійшло, ми доплачуємо;

внеском США вважається вже надана нам допомога від 2022 року;

США отримують “роялті” першими, а згодом Україна;

угода діє безстроково (зміни чи припинення допускаються лише з дозволу американців);

права “першої ночі” на всі нові інфраструктурні проєкт і право вето на продаж ресурсів іншим країнам.

Але ключовою проблемою є відсутність того, що передовсім потрібно Україні.

“Нічого про гарантії безпеки. Навіть натяку”, - наголосив нардеп Железняк.

І це, додає він, далеко не все. В угоді “дуже багато юридичного тексту, і він весь такий”.

“Ще раз: це текст, який за моєю інформацією (що дуже співпадає те, що писали до цього і на “Дзеркалі тижня”) нам надіслали на вихідних. І він може і має бути змінений. Інакше я не уявляю як це може бути ратифіковано Парламентом”, - завершив нардеп Железняк.

Раніше у США заявили, що угода щодо корисних копалин між США та Україною може бути укладена наступного тижня.

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