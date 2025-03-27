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"Це просто жах": нардеп розкритикував текст угоди зі США про корисні копалини
Нардеп сподівається, що українська сторона буде вимагати й доб’ється значних змін.
Українська сторона отримала текст потенційної угоди зі США про корисні копалини. Він, на жаль, грає проти нас.
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
Він наголосив: це не фінальний документ.
“Але текст який я бачив це прям ЖАХ. Всі 18 розділів… Це вже не рамковий меморандум про наміри (який був до скандальної зустрічі в Овальному кабінеті). Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону”, - констатував народний депутат.
Про що йдеться в угоді про корисні копалини
Серед ключових тез:
управління 5 людей, 3 з них від США (з повним правом вето);
розглядаються всі копалини: і нафта, і газ, і нові і чинні (по всій території України);
видобуток і державними, і приватними кампаніями;
гроші конвертуються одразу у валюту;
кошти фонду виводяться за кордон;
якщо раптом з нашого боку щось не дійшло, ми доплачуємо;
внеском США вважається вже надана нам допомога від 2022 року;
США отримують “роялті” першими, а згодом Україна;
угода діє безстроково (зміни чи припинення допускаються лише з дозволу американців);
права “першої ночі” на всі нові інфраструктурні проєкт і право вето на продаж ресурсів іншим країнам.
Але ключовою проблемою є відсутність того, що передовсім потрібно Україні.
“Нічого про гарантії безпеки. Навіть натяку”, - наголосив нардеп Железняк.
І це, додає він, далеко не все. В угоді “дуже багато юридичного тексту, і він весь такий”.
“Ще раз: це текст, який за моєю інформацією (що дуже співпадає те, що писали до цього і на “Дзеркалі тижня”) нам надіслали на вихідних. І він може і має бути змінений. Інакше я не уявляю як це може бути ратифіковано Парламентом”, - завершив нардеп Железняк.
Раніше у США заявили, що угода щодо корисних копалин між США та Україною може бути укладена наступного тижня.
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