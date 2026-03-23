"Це самогубство": що задумали росіяни на Херсонському напрямку

Мікрорайон Корабел (Острів) / © wikipedia.org

Російські війська ймовірно активізують спроби штурмових дій у напрямку мікрорайону Корабел у Херсоні, щойно дозволять погодні умови. Проте українські захисники повністю контролюють підступи до позицій і наростили засоби ураження.

Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 34-ї окремої бригади берегової оборони Микола Ставицький в етері «КИЇВ24».

Комбат зазначив, що оборона ЗСУ в мікрорайоні Корабел наразі є стійкою та забезпеченою необхідними ресурсами. На ділянці нарощено кількість БпЛА-систем, які дозволяють бачити пересування ворога на дальніх підступах.

Микола Ставицький запевнив, що будь-які спроби росіян здійснити швидкий прорив на човнах будуть виявлені заздалегідь.

За словами командира, Сили оборони «почуваються дуже комфортно» на цій ділянці фронту завдяки вчасно підготовленим засобам протидії.

«Оборона наша на мікрорайоні Корабел почуває себе дуже комфортно. Засоби у нас там нарощені. Наші БпЛА-системи теж готові. Ми бачимо все на під’їздах, на підходах. Тобто, просто „на ривочок“, як кажуть, у них цього зробити ніколи не вийде. Планувати просто на човнах залітати — це самогубство абсолютно для ворога», — наголосив військовий.

Раніше кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала на позиціях 34-ї бригади морської піхоти в мікрорайоні Корабел у Херсоні. Вона розповіла, як виживає один з найнебезпечніших обласних центрів України.