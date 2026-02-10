Це самообман: Кротевич про те, чи варто рахувати втрати РФ на фронті

Богдан Кротевич

Реклама

Росія ніколи не припинить війну через людські втрати.

Таку думку висловив ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов, захисник «Азовсталі» Богдан «Тавр» Кротевич в інтерв’ю DW.

Кротевич припускає, що втрати армії РФ можуть бути нижчими, ніж подає Генштаб ЗСУ.

Реклама

За його словами, незалежні дослідження ВВС та правозахисних організацій дають близько 155 тисяч підтверджених загиблих російських військових. Навіть якщо «подвоїти» і додати ще 155 тисяч загиблх, плюс додати зниклих безвісти, виходить близько півмільйона, але не мільйон.

«Це теж дуже небезпечна штука. Брехати собі. Рахувати коли росіяни закінчаться — це абсолютно неправильна річ», — наголошує він.

Кротевич нагадав заяву колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, який визнав свою помилку, коли сподівався, що Путін припинить агресію після великої кількості втрат.

«Це була суперпомилка. Я не знаю, як він (Залужний — Ред.) міг до такого прийти. Для мене це було очевидно. Всі, хто вважає, що Росія може припинити війну через людські втрати — помиляється», — дивується експолонений.

Реклама

Кротевич нагадав, що Росія має значно більше населення і постійно поповнює армію за рахунок нових хвиль мобілізації, зокрема на окупованих територіях. Крім того, як приклад він наводить «Юнармію», яка, за його словами, складається з 200 тисяч російських підлітків.

«(Людський ресур РФ — Ред.) Це не стала величина. Одні заходять, інші вибувають», — зазначив він.

Тому ветеран критично ставиться до заяви нового міністр оборони Федорова, що Україна ставить перед собою стратегічну мету у війні з Росією — довести кількість ліквідованих окупантів до 50 тисяч осіб щомісяця.

Водночас, він допускає, що зробити війну для РФ економічно нестерпною — реальне завдання.

Реклама

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 9 лютого ЗСУ знищили 1 247 580 російських солдатів.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті.