Це ще не блекаут: експерт оцінив наслідки удару по енергетиці України

Російський удар по енергетиці України / © ТСН.ua

Здійснена російською терористичною армією атака на енергетичні об’єкти України призвела до аварійних відключень у деяких регіонах, але це ще не блекаут.

На цьому наголосив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

«Блекаут — це коли неможливо відновити», — пояснив він.

Експерт зауважив, що потужностей для забезпечення потреб Києва в електроенергії вистачає, але через атаку були пошкоджені лінії електропередачі.

За словами Геннадія Рябцева, дослідження американських військових свідчить, що зруйнувати енергетичну систему повітряними ударами можна лише за трьох умов.

«Перше — енергосистема держави, яка атакована, буде залежати від лише кількох великих об’єктів генерації. Друге — якщо держава не матиме можливості відновлювати об’єкти генерації. Третє — якщо держава буде ізольована від інших, тобто ніхто не захоче їй допомагати… За інших умов удари завдаватимуть значно більшої шкоди — як іміджевої, так і матеріальної — державі, яка завдає ударів по енергосистемі», — зазначив він.

Рябцев вважає, що держава-агресорка не припинить свої спроби руйнувати енергосистему України під час опалювального сезону, оскільки у Росії не бракує для цього ракет і дронів.

«Будуть обстріли і будуть вимкнення, але покласти енергетику Росія не в змозі. Ускладнити наше життя — безумовно [може]», — сказав він.

Експерт вважає, що для зменшення шкоди енергетичним об’єктам та, відповідно, ймовірності відключення світла через російські обстріли, необхідно додатково посилити ППО та працювати над захистом об’єктів критичної інфраструктури.

«Потрібно також зрозуміти, чому через північний напрямок [Чернігівщину] просочується така кількість ударних дронів, та вирішити це питання. Якщо їм чогось це вистачає, то ці ресурси потрібно надати. Потрібно не відтерміновувати заходи з інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури, а сконцентрувати ресурси та звести його швидко, не відкладаючи на 2028-2030 роки. Добре, що ви розробили програму захисту до 2030 року, але хіба Путін буде чекати 2030 року, коли ви захистите, наприклад, Чернігівську ТЕЦ? Не буде», — підсумував Рябцев.

Нагадаємо, внаслідок масованого комбінованого удару у ніч проти 10 жовтня було знеструмлено Київ та 10 областей України, запроваджено аварійні графіки відключень. «Укренерго» закликає до ощадливого енергоспоживання.