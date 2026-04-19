"Це - сором для всієї системи": Клименко розніс копів, які втекли під час теракту

Ігор Клименко / © МВС

Очільник МВС Ігор Клименко розкритикував дії правоохоронців, які втекли під час стрілянини у Києві.

Про це йдеться у повідомленні Телеграм.

«Ганебна, негідна поведінка. Це — сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників. Не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників. Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили», — зазначив він.

Теракт в Києві 18 квітня — останні новини

Стрілянина в Голосіївському районі Києва сталась 18 квітня. Спершу нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Під час нападу загинули шестеро осіб, ще 14 постраждали. Мати хлопчика вижила, раніше повідомлялося, що вона загинула. Мотиви зловмисника досі невідомі, жодних вимог він не озвучував.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив очільникові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві та надати всю інформацію у Державне бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

«Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки», — заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

За його даними, службове розслідування вже розпочато.

Перед цим у соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.