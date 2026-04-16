ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

"Це так мило": хлопчик виконав Гімн України жестовою мовою — відео підкорило Мережу

Учень спецшколи самостійно виконав Гімн України в громадському транспорті, чим зворушив не тільки маму, але і користувачів у Мережі.

Автор публікації
Руслана Сивак
Єфим співає Гімн України жестовою мовою

Відео восьмирічного Єфима, який жестовою мовою виконує Державний Гімн України, зібрало понад 200 тисяч переглядів у соцмережах. Ролик опублікувала мама школяра Леоніла Кирієнко, зафіксувавши момент під час поїздки у громадському транспорті.

Про це вона поділилась у Threads.

За словами матері, вона планувала записати відеоповідомлення для чоловіка, але помічила, що син самостійно почав виконувати Гімн. Жінка зазначила, що Єфим навчається у спеціалізованій школі, де щоранку під час хвилини мовчання учні вшановують пам’ять загиблих та виконують державну символіку. Леоніла висловила вдячність педагогам за патріотичне виховання дитини.

«На хвилиночку, хлопчику 8 років. Я у свої 8 років і все своє свідоме дитинство та життя не знала слова гімну України. І навіть як заспівати жестовою мовою», — зауважила користувачка.

Реакція українців у соцмережах

Публікація у Threads викликала значний резонанс серед користувачів. У коментарях глядачі зазначають, що:

  • багато хто підспівував хлопчику, навіть не знаючи мови жестів;

  • відео мотивувало частину користувачів почати вивчення жестової мови;

  • люди дякують батькам за виховання та називають дитину прикладом стійкості нового покоління.

Нагадаємо, у львівській школі розгорівся гучний скандал через дискримінацію дитини військовослужбовця. Вчителька української мови та літератури публічно ображала учня 7 класу, аргументуючи його «неуспішність» тим, що батько-військовий перебуває на фронті та нібито не приділяє синові уваги.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie