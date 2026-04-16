Єфим співає Гімн України жестовою мовою / © скриншот з відео

Відео восьмирічного Єфима, який жестовою мовою виконує Державний Гімн України, зібрало понад 200 тисяч переглядів у соцмережах. Ролик опублікувала мама школяра Леоніла Кирієнко, зафіксувавши момент під час поїздки у громадському транспорті.

Про це вона поділилась у Threads.

За словами матері, вона планувала записати відеоповідомлення для чоловіка, але помічила, що син самостійно почав виконувати Гімн. Жінка зазначила, що Єфим навчається у спеціалізованій школі, де щоранку під час хвилини мовчання учні вшановують пам’ять загиблих та виконують державну символіку. Леоніла висловила вдячність педагогам за патріотичне виховання дитини.

Допис користувачки. / © скриншот

«На хвилиночку, хлопчику 8 років. Я у свої 8 років і все своє свідоме дитинство та життя не знала слова гімну України. І навіть як заспівати жестовою мовою», — зауважила користувачка.

Єфима, який виконує Гімн України жестовою мовою. / © соцмережі

Реакція українців у соцмережах

Публікація у Threads викликала значний резонанс серед користувачів. У коментарях глядачі зазначають, що:

багато хто підспівував хлопчику, навіть не знаючи мови жестів;

відео мотивувало частину користувачів почати вивчення жестової мови;

люди дякують батькам за виховання та називають дитину прикладом стійкості нового покоління.

Коментарі під дописом / © скриншот

Коментарі під дописом / © скриншот

Нагадаємо, у львівській школі розгорівся гучний скандал через дискримінацію дитини військовослужбовця. Вчителька української мови та літератури публічно ображала учня 7 класу, аргументуючи його «неуспішність» тим, що батько-військовий перебуває на фронті та нібито не приділяє синові уваги.