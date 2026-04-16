"Це так мило": хлопчик виконав Гімн України жестовою мовою — відео підкорило Мережу
Учень спецшколи самостійно виконав Гімн України в громадському транспорті, чим зворушив не тільки маму, але і користувачів у Мережі.
Відео восьмирічного Єфима, який жестовою мовою виконує Державний Гімн України, зібрало понад 200 тисяч переглядів у соцмережах. Ролик опублікувала мама школяра Леоніла Кирієнко, зафіксувавши момент під час поїздки у громадському транспорті.
Про це вона поділилась у Threads.
За словами матері, вона планувала записати відеоповідомлення для чоловіка, але помічила, що син самостійно почав виконувати Гімн. Жінка зазначила, що Єфим навчається у спеціалізованій школі, де щоранку під час хвилини мовчання учні вшановують пам’ять загиблих та виконують державну символіку. Леоніла висловила вдячність педагогам за патріотичне виховання дитини.
«На хвилиночку, хлопчику 8 років. Я у свої 8 років і все своє свідоме дитинство та життя не знала слова гімну України. І навіть як заспівати жестовою мовою», — зауважила користувачка.
Реакція українців у соцмережах
Публікація у Threads викликала значний резонанс серед користувачів. У коментарях глядачі зазначають, що:
багато хто підспівував хлопчику, навіть не знаючи мови жестів;
відео мотивувало частину користувачів почати вивчення жестової мови;
люди дякують батькам за виховання та називають дитину прикладом стійкості нового покоління.
