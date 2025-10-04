"Це терор": Зеленський відреагував на удар росіян по пасажирських потягах

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Вдень 4 жовтня російська армія атакувала безпілотниками пасажирські потяги на залізничному вокзалі в Шостці Сумської області. Такі дії РФ - це терор, “який світ не має права ігнорувати“.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави назвав атаку жорстокою. З його слів, всі необхідні служби працюють на місці. На місці удару були і працівники “Укрзалізниці”, і пасажири.

Реклама

“Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально”,- заявив український лідер.

Зеленський також наголосив, що потрібні сильні дії,ю бо “розмов зараз недостатньо”.

Нагадаємо, вдень 4 жовтня Росія прицільно атакувала пасажирський потяг у Шостці на Сумщині. Сталося влучання у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ та приміський - Терещенська—Новгород-Сіверський. Близько 30 людей постраждали через атаку РФ. Щонайменше вісім осіб упинилися у лікарні.

Через атаку "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів. Перш за все йдеться про курсування приміських потягів.