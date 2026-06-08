"Це точно не випадковість": РФ навмисно атакувала українські рятувальні судна у Чорному морі

Дмитро Плетенчук / © скриншот з відео

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РФ атакувала рятувальні судна Морської пошуково-рятувальної служби в межах українського морського коридору і це точно не випадковість.

Про це заявив ефірі Ранок.LIVE речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він повідомив, що деякі потерпілі зазнали серйозних ушкоджень, однак їх вчасно евакуювали катери ВМС та доправили до лікарень Одеси.

«Це точно не можна назвати випадковістю. Влучити в таку ціль можна лише через прямий канал зв’язку, тому що ця ціль не стаціонарна. Тому маємо черговий акт тероризму», — зазначив він.

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Плетенчук також наголосив, що атаковані катери були належним чином марковані, їх неможливо було сплутати з військовими суднами.

Нагадаємо, 6 червня віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що російські війська завдали ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

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