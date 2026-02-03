- Дата публікації
«Це трагедія для всієї країни». Гендиректор ДТЕК Тімченко прокоментував атаку по цивільному автобусу із шахтарями
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко назвав атаку росіян по автобусу шахтарів трагедією для всієї країни.
Про це він заявив в інтервʼю виданню APT News.
«Це трагедія не тільки для нашої компанії, а й для всієї країни. Росія атакує мирне населення. Люди просто їхали з роботи на автобусі додому після зміни, до своїх родин», - сказав він.
Тімченко додав, що це не випадковість, бо перший дрон атакував автобус, а другий атакував людей на вулиці, які намагались допомогти тим, хто був в автобусі.
«Більш за все, минулої ночі вони знову атакували те саме місце. Вони атакували наші підприємства, наші вугільні шахти в двадцяти метрах від того місця, де вони атакували автобус, де загинуло багато наших людей. Це - обличчя росії», - підкреслив очільник ДТЕК.
Нагадаємо, 1 лютого росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Загинуло 12 шахтарів, ще 16 поранено.