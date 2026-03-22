"Це втрата для всієї України": що кажуть віряни про смерть Філарета

Віряни зібралися, щоб віддати останню шану покійному Філарету / © Getty Images

У неділю, 22 березня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва закінчилася церемонія прощання з почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, про смерть якого стало відомо 20 березня.

Сьогодні попрощатися та віддати свою шану почесному патріарху прийшли тисячі вірян.

Що кажуть віряни про смерть Філарета — дізналася кореспондентка ТСН.ua Аліна Лісова.

Одна з жінок поділилася своїми переживаннями та згадала, яким був Філарет за життя:

«Я прийшла на прощання з Філаретом, я сама приїхала до Києва 2004 року. І від цього часу я хожу на богослужіння саме в собор, тому що через Філарета з нами говорить Бог. Він завжди міг знайти якісь слова, які він говорив на службі, але ти знаходив спокій в своєму серці і ти знаходив вихід з тої ситуації, яка в тебе складалася. І ви знаєте, це втрата для всієї української церкви, для всієї України, тому що його молитви чув Бог завжди.

Я просто не можу вам передати той сум, той біль, який кожен українець, який вірить в Бога, ходить до церкви, відчуває сьогодні.

І ви знаєте, це така велика втрата, такий великий біль, що словами я не можу просто передати. От єдине, що буде, молити за його упокій в душі, бо він був прикладом для всіх, хто має такий чин служити Богу і людям. Тому це велика втрата, дуже велика втрата і я вважаю, що ми осиротіли, от справді, просто осиротіли».

Інша віруюча сказала, що для неї сьогодні було важливо прийти до Володимирського собору:

«Пішла на прощання, оскільки все ж таки патріарх Філарет є дуже високою і дуже поважною особистістю в Україні. І мені дуже важливо було сьогодні прийти до нього на прощання, тому що він відіграє дуже велику роль, не тільки в релігійній конфесії, а взагалі і в Україні. І в такий час, коли в нас в Україні триває війна, він дуже багато допомагав сім’ям безвісти зниклих, допомагав військовій справі, допомагав військовим, допомагав родинам безвісти зниклих».

Помер патріарх Філарет

20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Після смерті патріарха Філарета Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) очолить архієпископ Сумський і Охтирський Никодим (Володимир Кобзар).