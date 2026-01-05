Мовна омбудсменка різко висловилась про важливість переходу на українську: що заявила

Олена Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська переконана, що свідомий перехід на українську мову є свідченням розуміння людиною глибинних причинно-наслідкових зв’язків.

Про це вона заявила в інтерв’ю YouTube-каналу «Це ніхто не буде дивитись».

Мова як стратегія поведінки

За словами омбудсменки, державна мова є не лише зовнішнім маркером ідентичності, а й базою для формування мислення та стратегії поведінки людини.

«Всі, хто вважає себе Homo sapiens (людиною розумною) і розуміє, що мова — це мисленнєвий конструкт, уже зробили свій вибір на користь державної мови», — підкреслила Івановська.

Вона зауважила, що такий вибір притаманний тим, хто усвідомлює важливість мови як визначального фактора суспільного життя.

Особистий приклад

Обговорюючи тему переходу на українську, Івановська також згадала досвід власної родини. Раніше в інтерв’ю виданню «Главком» вона розповідала про дискусії з донькою-підлітком, яка раніше вела соцмережі російською мовою через побоювання втратити аудиторію.

«Підлітків читають у соцмережах такі ж підлітки, як і вони. Я говорю дочці: „Софія, ну як так? Навіщо це?“ А вона: „Мамо, хто ж мене читатиме, якщо вони всі російськомовні?“ Я їй відповідаю, що варто ставати, мовляв, такою цікавою, щоб тебе і читали, і обговорювали українською», — розповіла журналістам уповноважена із захисту державної мови.

Нагадаємо, раніше мовна омбудсменка пояснила, що близько 6–7% українців, які після повномасштабного вторгнення перейшли на державну мову, згодом повернулися до російської.

Також Івановська запевнила, що у її сім’ї вдома розмовляють виключно українською мовою.