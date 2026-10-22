Це взаємовигідно: Україна отримає доступ до оборонної промисловості НАТО попри погіршення відносин зі США

Зброя та боєприпаси НАТО / © Unsplash

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НАТО дозволить Україні закуповувати зброю, боєприпаси та військове спорядження через свою централізовану закупівельну агенцію. Це дозволить Києву отримувати необхідні оборонні товари суттєво швидше та дешевше.

Про це повідомляє Financial Times.

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Україна укладає офіційне партнерство з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA). Це рішення наближає український оборонно-промисловий комплекс до західних союзників і дає Києву додатковий канал закупівель замість виключного покладання на двосторонні переговори з окремими державами.

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«Це дає Україні більш структуровану базу для використання широкого спектра наших можливостей: експертизи в закупівлях, послуг підтримки та доступу до налагодженої промислової бази. Тут спрацює ефект економії на масштабі», — заявила директорка NSPA із підтримки операцій Жаклін Борсбум.

За її словами, як приклад, Україна зможе просто зробити запит: «Нам потрібно 30 000 комплектів форми, ми хочемо доручити вам їх придбання», і агенція організує закупівлю за найвигіднішими цінами.

Голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук висловила сподівання, що це партнерство стане для країни «важливими воротами до оборонно-промислової екосистеми НАТО» та відкриє розширений доступ до контрактів під управлінням закупівельної агенції Альянсу.

Розширення можливостей для українського ОПК

Це рішення спирається на квітневу постанову Альянсу, яка дозволила українським оборонним компаніям брати участь у тендерах на постачання для NSPA. Це відкрило перспективні комерційні можливості для українського ОПК, який стрімко розвивається.

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Минулого тижня NSPA вже провела в Києві спеціалізований захід за участі близько 150 українських підприємств, роз’яснивши порядок реєстрації як офіційних постачальників та процедуру боротьби за контракти.

Водночас європейські країни самі зацікавлені у співпраці з українськими виробниками, бажаючи перейняти їхній бойовий досвід. Українські підприємства значно наростили виробництво дронів та інших військових технологій, а їхній темп розробок привертає дедалі більшу увагу урядів Європи, які прагнуть модернізувати власні збройні сили.

«Їхні інновації зараз розвиваються настільки швидко, що ми маємо чому в них навчитися. Це безперечно взаємовигідний процес», — підкреслила Жаклін Борсбум.

Геополітичне тло

Поглиблення інтеграції України до закупівельних структур НАТО відбуваються на тлі ускладнення відносин із Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп нещодавно розкритикував українські удари по російських НПЗ, звинувативши їх у зростанні світових цін на пальне напередодні проміжних виборів у США.

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Окрім цього, спецпосланник США Стів Віткофф зустрівся в Санкт-Петербурзі з Володимиром Путіним для обговорення можливого відновлення мирних переговорів та потенційного саміту за участі США, РФ та Китаю, що викликало занепокоєння серед союзників Києва.

На тлі цих подій європейські країни та Україна вимушені шукати нові шляхи зміцнення власної оборони та максимальної оптимізації витрат на закупівлю озброєння.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше вдається до провокацій, намагаючись з’ясувати, за яких обставин НАТО застосує механізм колективної оборони. У Литві вважають, що Москва перевіряє готовність Альянсу реагувати на гібридні загрози.

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