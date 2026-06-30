«Це ж дитина»: у Мережі розгорівся скандал навколо відомого блогера через стосунки із 18-річною

Блогер Гліб Репіч / © ТСН

Реклама

Український блогер Гліб Репіч, який став відомим у соціальних мережах завдяки відео із хімічними експериментами, потрапив у скандал. Днями 37-річний чоловік зізнався про стосунки із 18-річною дівчиною. Це спричинило бурхливе обговорення в Мережі. Частина користувачів звинувала його у психологічному грумінгу та педофілії. Втім, знайшлися і ті, хто став на його захист, серед яких — відома співачка Христина Соломій.

Що відомо про стосунки із 18-річною дівчиною, жорстку реакцію українців і як на це реагує сам блогер — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про блогера-хіміка

У своїх соцмережах він називає себе кандидатом хімічних наук та викладачем, а також фіналістом премії Global Teacher Prize Ukraine 2021. Репіч відомий як «скажений хімік». Саме ця наука принесла йому популярність. У ТікТоці він має 1,3 мільйона читачів, в Інстаграмі — понад 200 тисяч. Також він має телеграм-канал про здорове харчування, добавки і спорт.

Реклама

Окрім того, 2024 року Гліб Репіч брав участь у реаліті-шоу «Пара на мільйон» на Новому каналі, де шукав кохання. Його участь у шоу додала йому популярності серед молоді.

Блогер зізнався про стосунки із 18-річною та обізвав українців

Днями блогер опублікував допис, у якому зізнався про стосунки із дівчиною на 19 років молодшою. За його словами, батьки дівчини знають про їхнє близьке спілкування. Його зізнання викликало хвилю обурення серед українців, яких він назвав «підлими гнидами» за блокування сторінки Дарини.

«Моїй дівчині 18 років, і ми щасливі разом — я думаю, така людина-комбінація — це ідеальна мішень для булінгу і хейту в нашій країні. І я то думав, що засирати будуть саме мене, мені то пофіг, я і так знаю, як суспільство влаштоване. Але, походу, знаю недостатньо, тому що „дорослі тьоті“ чомусь масово атакували саме мою дівчину. Що призвело до її блокування через масові скарги. Я не знаю, як можна бути такими підлими гнидами», — написав він в Інстаграм-сторінці.

Українці обурені стосунками 37-річного чоловіка із молодою дівчиною

У Threads та Instagram розгорівся скандал навколо стосунків старшого чоловіка та молодої дівчини. Деякі користувачі звинуватили блогера у педофілії та грумінгу і відписалися від нього. У коментарях до допису вони писали:

Реклама

«Бляха, я в щоці. Ви педофіл. Відкрито цим хизуєтеся.

Я, звісно, пораділа б, якби на фото була ваша однолітка… але мати стосунки з дитиною — ще той крінж. Відпишуся, бо не хочу на це дивитися.

Хімік? А як щодо хімічної кастрації?

Вона обрала не бути щасливою. Вона обрала дорослого дядю, який вправно заливає їй, що вона розумна не по роках, і що він у неї класний та успішний. Це грумінг, і це огидно. Ви просто не здатні зацікавити самодостатню жінку, визнайте».

© соцмережі

Українські жінки припустили, що Репіч обрав собі молоду дівчину, бо «зріла жінка вимагає діалогу та роботи над стосунками, тоді як 18-річна дівчина частіше дивиться „знизу вгору“, що підживлює ЕГО».

«Я, як сексолог, можу сказати, що у 18 років префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за оцінку ризиків, довгострокове планування та емоційну регуляцію, ще лише формується!!!! Бо цей процес завершується ближче до 25 років). 18-річна людина — це вчорашній підліток, який тільки починає процес сепарації та пошуку себе у світі. Пошук батька чи брата… то такоє. Бережіть себе і зверніться до спеціалістів», — пояснила сексолог Анна Коновалова.

Деякі користувачі звернули увагу, що блогер оголосив про ці стосунки, коли дівчині виповнилося 18 років, а почалися вони до повноліття.

«Ти не думав, що якби ти не зваблював дівчину, що ще вчора була неповнолітньою (а може і взагалі неповнолітню, ти ж чомусь нічого про це не розповідаєш) і на яку ти точно мав вплив ще до її повноліття, не травмував їй голову зараз, не постив цю ху*** провокуючи негативну реакцію аудиторії очевидно знаючи (!), що вона буде — то вона б і не плакала?», - написав чоловік під його дописом.

Реклама

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Захисники стосунків із великою різницею

Втім, знайшлися українці, які стали на захист хіміка, аргументуючи це «нормальною світовою практикою».

«Велика різниця у віці — це нормальна світова практика, яка була століттями І це стосується і жінок і чоловіків», — написав tomas.buche і звинуватив у булінгу блогера та його коханої: «А от не нормальна практика — це коли натовп ображених на своє життя тьоток починає кенселити дівчину за те, що їй 18 і у неї нормальні стосунки не з якимось безробітним алкашом, який її абюзить, в з адекватним чоловіком».

© соцмережі

© соцмережі

Христина Соловій побажала «щастя» парі

Також на захист блогера стала українська відома співачка Христина Соловій, яка раніше була у стосунках із Сергієм Жаданом, і їхня різниця у віці становила 18 років. Під його дописом вона побажала «щастя» парі.

«Будьте щасливі і нічого нікому не пояснюйте», — написала співачка.

Реклама

У відповідь Гліб подякував, але не всім сподобалося таке побажання. Українців обурила підтримка таким стосункам публічною людиною.

«пхахааххахахахаха від вас це дуже смішно читати

пані Христино, ви навалили крінжу

ви серйозно? Мінус виконавець в плейлисті.

ви в адекваті? Це дитина, його учениця».

Блогер опублікував виправдання

Блогер-хімік не розуміє хейту у свій бік та у бік його коханої. Після скандалу у Мережі він опублікував допис із виправданнями і побажав хейтерам «написати петицію до президента України».

А тепер слухайте мене уважно, я Дарину дуже сильно люблю, і вона мене теж. Ми обрали бути щасливими, і хер ви нам в цьому завадите. Хіба що можете петицію президенту написати. А так щиро дякуємо всім хто нас підтримав, ми це дуже цінуємо», — написав він.

Його допис викликав нову хвилю обурення серед українців.

Реклама

Нагадаємо, ексдружина Остапчука Горняк відповіла на закиди про особисте життя.

Новини партнерів