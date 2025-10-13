"Це ж яке життя собаче?": тато обурився через вірш у підручнику для 3 класу

Чому нова шкільна програма знову шокує батьків та вчителів / © ONET

У соцмережах — знову дискусія через навчальну програму для третьокласників. Так, тато школярки Володимир Шевчук записав відео у Tik-Tok через віршик для дітей у підручнику для 3 класу за програмою Нової української школи. Поезія називається «Двісті ігор».

У віршику йдеться про ґаджети та віртуальні ігри.

На думку батька, дітям краще вчити віршити про добро і красу, а не віртуальні ігри.

«Я сказав своїй доньці, що не треба такий вірш вчити. Я напишу записку в школу вчителю, якщо потрібно поясню, чому не потрібно такі вірші вчити. Це йде спеціально, чому не вчити про добро, любов, красу?» — сказав Шевчук.

Користувачі у коментарях підтримали думку батька. Лише зауважили, що прості вчителі не винні, адже програму складає МОН.

Деякі педагоги також долучилися до дискусії і зауважили, що інколи теж «в шоці» від нової програми МОН.

