"Це ж яке життя собаче?": тато обурився через вірш у підручнику для 3 класу
Вірш про ґаджети для третьокласників спричинив батьківський «бунт» у TikTok.
У соцмережах — знову дискусія через навчальну програму для третьокласників. Так, тато школярки Володимир Шевчук записав відео у Tik-Tok через віршик для дітей у підручнику для 3 класу за програмою Нової української школи. Поезія називається «Двісті ігор».
У віршику йдеться про ґаджети та віртуальні ігри.
На думку батька, дітям краще вчити віршити про добро і красу, а не віртуальні ігри.
«Я сказав своїй доньці, що не треба такий вірш вчити. Я напишу записку в школу вчителю, якщо потрібно поясню, чому не потрібно такі вірші вчити. Це йде спеціально, чому не вчити про добро, любов, красу?» — сказав Шевчук.
Користувачі у коментарях підтримали думку батька. Лише зауважили, що прості вчителі не винні, адже програму складає МОН.
Деякі педагоги також долучилися до дискусії і зауважили, що інколи теж «в шоці» від нової програми МОН.
