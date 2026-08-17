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"Це знак?": на Прикарпатті поле раптово заполонили сотні лелек — що відбувається
Частина коментаторів побачила у злеті лелек добрий знак і пов’язала його з можливим завершенням війни.
На поле фермерського господарства у Снятинській громаді на Івано-Франківщині злетілися сотні, а можливо, й тисячі білих лелек.
Вражаюче відео опублікував у TikTok користувач Вова Кейван.
На кадрах видно, як під час оранки поля після збирання врожаю зернових птахи масово прилітають слідом за трактором.
Ймовірно, лелеки шукають їжу — зокрема дрібних гризунів та інших тварин, які стають доступними після перевертання ґрунту.
Подібне скупчення лелек наприкінці літа є природним явищем: у серпні вони часто збираються великими групами на відкритих полях перед сезонною міграцією.
У коментарі до відео фермер Іван Кейван уточнив, що зйомку зробили в господарстві на території Снятинської громади.
Знак миру чи попередження про голод?
Незвичайне видовище активно обговорюють користувачі TikTok.
Дехто зізнається, що така кількість птахів їх налякала: «Треба в кінці відео писати, що жоден лелека не постраждав, лячно дивитись було».
Частина коментаторів побачила у злеті лелек добрий знак і пов’язала його з можливим завершенням війни. «Якби це був знак про мир і кінець війни!», «Це гарний знак — буде мир», — пишуть користувачі.
Водночас інші згадують народні прикмети та припускають, що велика кількість птахів може віщувати голод.
Найбільш прагматичне пояснення дають ті, хто нагадує про наближення міграції: перед далекою дорогою лелеки активно харчуються та накопичують енергію.
У серпні білі лелеки справді починають збиратися у великі зграї перед відльотом на зимівлю. Подібні масові скупчення птахів на полях також фіксували в інших регіонах України.
Нагадаємо, жителі Обухівського району Київщини спостерігають дивовижне видовище, як сотні лелек одночасно злітаються на одну локацію в селі.