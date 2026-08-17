"Це знак?": на Прикарпатті поле раптово заполонили сотні лелек — що відбувається

Лелеки на полі / © скриншот з відео

Реклама

На поле фермерського господарства у Снятинській громаді на Івано-Франківщині злетілися сотні, а можливо, й тисячі білих лелек.

Вражаюче відео опублікував у TikTok користувач Вова Кейван.

Реклама

На кадрах видно, як під час оранки поля після збирання врожаю зернових птахи масово прилітають слідом за трактором.

Реклама

Ймовірно, лелеки шукають їжу — зокрема дрібних гризунів та інших тварин, які стають доступними після перевертання ґрунту.

Подібне скупчення лелек наприкінці літа є природним явищем: у серпні вони часто збираються великими групами на відкритих полях перед сезонною міграцією.

У коментарі до відео фермер Іван Кейван уточнив, що зйомку зробили в господарстві на території Снятинської громади.

Знак миру чи попередження про голод?

Незвичайне видовище активно обговорюють користувачі TikTok.

Реклама

Дехто зізнається, що така кількість птахів їх налякала: «Треба в кінці відео писати, що жоден лелека не постраждав, лячно дивитись було».

Частина коментаторів побачила у злеті лелек добрий знак і пов’язала його з можливим завершенням війни. «Якби це був знак про мир і кінець війни!», «Це гарний знак — буде мир», — пишуть користувачі.

Водночас інші згадують народні прикмети та припускають, що велика кількість птахів може віщувати голод.

Найбільш прагматичне пояснення дають ті, хто нагадує про наближення міграції: перед далекою дорогою лелеки активно харчуються та накопичують енергію.

Реклама

У серпні білі лелеки справді починають збиратися у великі зграї перед відльотом на зимівлю. Подібні масові скупчення птахів на полях також фіксували в інших регіонах України.

Нагадаємо, жителі Обухівського району Київщини спостерігають дивовижне видовище, як сотні лелек одночасно злітаються на одну локацію в селі.

Новини партнерів