Центр Києва атакували начиненими західними компонентами "Ланцетами": "засвітились" навіть США

Російські безпілотники типу «Ланцет», які атакували Київ 16 березня, містили щонайменше 50 компонентів іноземного виробництва.

Про це повідомив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Що відомо про компоненти «Ланцет»

За словами посадовця, дрони змогли долетіти до столиці «своїм ходом» завдяки внесеним у конструкцію змінам. Зокрема, у збитих апаратах виявили:

лідар та камеру;

додаткові модулі пам’яті;

оновлений процесор.

Власюк уточнив, що ключові деталі безпілотників виготовлені в США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Кореї та Китаї, а також у самій РФ. Деякі з ідентифікованих елементів були випущені нещодавно — у 2023 та 2024 роках. Один із таких дронів упав безпосередньо на майдані Незалежності.

«Дрони становитимуть все більшу загрозу (але цього не варто боятись, а треба діяти)», — підсумував Владислав Власюк.

Для чого РФ атакувала «Ланцетом»

Раніше ми вже писали, що за оцінкою радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, наліт 16 березня мав ознаки показової операції для внутрішнього російського споживача. Експерт зазначив, що дрони летіли без бойової частини, замість якої встановили додаткові акумулятори для збільшення дальності польоту.

На його думку, мета акції — створення медійного ефекту від появи «Ланцетів» у центрі Києва, що, ймовірно, вигідно російським виробникам для отримання нових замовлень. Попри використання десятків модифікованих апаратів, українська ППО збила більшість цілей на підступах до столиці.

Зранку 16 березня Київ атакували безпілотники. Ймовірно, БпЛА «Ланцет», уламки якого впали в центрі столиці, був закріплений на іншому дроні — «Шахеді».

Раніше ми писали, що ця атака РФ може бути демонстрацією нових технологічних можливостей РФ. Військовий оглядач Олексій Гетьман пояснив, що такий апарат працює автономно завдяки системі візуального розпізнавання цілей.

А на думку авіаційного експерта Богдана Долінце, денна атака була тестуванням автономних систем із елементами штучного інтелекту, що дозволяють дрону працювати без пілота. Долінце підкреслив, що використання таких автономних розробок створює додаткові ризики для цивільної інфраструктури та спрямоване на фіксацію відеодоказів ефективності удару.