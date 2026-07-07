Центр України сколихнув землетрус: перші подробиці

Магнітуда склала 2,6 бала за шкалою Ріхтера / © cxid.info

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Сьогодні, 7 липня, у Полтавській області стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.

За даними фахівців Головного центру спеціального контролю, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині семи кілометрів. Його магнітуда склала 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Сейсмологи заспокоюють: за класифікацією такий землетрус належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, тому зафіксувати їх можуть лише спеціальні високочутливі прилади. Жодної загрози для життя, здоров’я чи інфраструктури такі поштовхи не несуть.

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Нагадаємо, 17 травня у Полтавській області зафіксували землетрус. Підземні поштовхи були майже не відчутними і не мали наслідків.

22 червня Крим сколихнула серія з чотирьох землетрусів магнітудою від 3,3 до 3,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентри поштовхів зафіксували у Чорному морі неподалік Севастополя. Місцеві жителі повідомляли про паніку та відчутні коливання, від яких хиталися стіни будинків.

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