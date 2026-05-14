Укрaїнa
434
2 хв

"Цей диктатор без тормозів": "Мадяр" сказав, чи смерть Путіна покладе кінець війні

«Мадяр» прокоментував, коли може бути закінчення війни, і пояснив, що змінить смерть Путіна.

Дмитро Гулійчук
Роберт «Мадяр» Бровді

Російська політична система продовжить боротися за збереження свого режиму навіть у разі ліквідації Володимира Путіна. Тому навіть смерть диктатора не обов’язково означатиме закінчення війни в Україні.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді в інтерв’ю «Українській правді».

На думку військового, цьогорічний парад 9 травня став для Путіна рубіконом його впливу, влади і суб’єктності.

«Путін по самих болючих точках б’є по своєму власному суспільству — забираючи гроші на війну, обмежуючи їхню свободу в соціальних мережах. Тут межу кожен диктатор має знати, але цей без тормозів, шпарить на всю і сам себе руйнує», — вважає «Мадяр».

Що змінить смерть Путіна

На переконання командира, сподіватися на миттєве руйнування російської машини агресії у разі смерті Путіна не варто, адже створена десятиліттями система утримуватиме владу силовими методами до останнього.

«Ви розумієте, що навіть якщо його (Путіна — Ред.) грохнули вже чи грохнуть, система не дозволить зруйнувати той світ, котрий вони десятиріччями створювали. Вони будуть гратися в утримання тої влади рівно стільки, скільки зможуть в силовий спосіб її регулювати», — пояснив «Мадяр».

Коли буде закінчення війни

«Закінчення війни, давайте будемо тверезими… зупинення війни в межах виконання тих чи інших домовленостей, геополітичних впливів або досягнення якихось точок дотику гіпотетично можливе», — припускає Бровді.

Водночас він наголосив, що вимоги РФ щодо повної капітуляції та здачі Донецької області є неприйнятними, а гіпотетичне зупинення вогню на поточній лінії розмежування не означатиме фіналу війни.

«Навіть якби сьогодні була ситуація заморожена по наявній смузі ЛБЗ, що малоймовірно, питання часу й питання його відновлення, питання їх наповнення силами та засобами — нехай не в місяцях, то в роках, і повернення до подальшої окупації. Більше року, менше року, із заходом в країни Євросоюзу або в країни-члени НАТО, чи подальша спроба ліквідації України в повному об’ємі. Це вже в міру фантазій поточного керманича, котрий на той момент буде», — каже «Мадяр».

Військовий попередив, що в момент будь-якого зупинення війни Україні доведеться радикально переглянути систему власної безпеки. Головне завдання — підтримувати таку готовність та боєздатність, щоб «Київ за три дні» більше ніколи не з’являвся навіть у фантазіях російського керівництва.

Раніше «Мадяр» розповів, чим обернеться для Росії новий наступ на Київ.

