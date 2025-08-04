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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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95
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2 хв

«Цей товар міг би купувати герой»: VARUS приєднався до адвокаційної кампанії Still in captivity

Мережа супермаркетів VARUS приєдналася до всеукраїнської адвокаційної кампанії на підтримку звільнення військовополонених Still in Captivity, організованої ГО «Серце Азовсталі». У супермаркетах поруч з цінниками з’явилися незвичні повідомлення. Вони не рекламують знижки, не пропонують акції. Натомість вони нагадують: «Цей товар міг би купувати герой, але він досі у полоні». Тематичні нагадування з короткими текстами й QR-кодами, які ведуть на сторінку з реальними історіями оборонців, які пройшли полон.

«Цей товар міг би купувати герой»: VARUS приєднався до адвокаційної кампанії Still in captivity

Ця ініціатива нагадує про українських військових, що вже понад три роки перебувають у російському полоні. Її мета — щоб тема полонених залишалася в публічному просторі. Адже понад дві тисячі захисників і захисниць, які тримали оборону Маріуполя протягом 86 днів, досі утримуються в нелюдських умовах — без зв’язку з родинами, без базових прав, під постійним тиском.

«Ми щодня купуємо звичні речі та продукти — каву, хліб, побутові товари. Але ті, хто захищали наше право на це життя, досі позбавлений навіть елементарного. Ми не маємо права про них забути. Це наш спільний обов’язок — тримати цю тему живою і робити все можливе, аби наші захисники та захисниці повернулися додому», — коментує Анна Луганська, маркетинг-директорка мережі VARUS.

Акція Still in captivity стартувала у травні — до третьої річниці завершення оборони Маріуполя. До кампанії вже долучилися десятки українських брендів, об’єднаних під гаслом FreeMariupolDefenders. Її повідомлення розміщують у кав’ярнях, кінотеатрах, на заправках і в магазинах. 

«Акція Still in captivity триває. І важливо, що до неї доєднується все більше соціально відповідальних бізнесів. Пам'ятати про полонених і продовжувати боротися за їхнє визволення - це найменше, що ми зараз можемо робити, аби віддячити нашим героям за захист нашої незалежності», — зазначила директорка "Серця Азовсталі" Ксенія Сухова.

 

На сайті Still in Captivity зібрано реальні свідчення тих, хто вийшов з полону, про воєнні злочини, що не мають терміну давності. Також на платформі можна дізнатися, як зробити свій внесок та приєднатися до кампанії. Один зі способів — підтримати кампанію Still in Captivity у соцмережах, аби голос наших військовополонених звучав ще гучніше. Для цього ставте хештеги #StillinCaptivity та #FreeMariupolDefenders. 

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